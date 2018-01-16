Хаджимба о митингах в Сухуме: организаторам нужен был повод

СУХУМ, 16 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с общественностью Очамчырского района заявил, что для организаторов митингов 3 и 5 января факт помилования Георгия Лукава был всего лишь поводом для нагнетания негативной политической ситуации в стране.

© Sputnik / Илона Хварцкия Хаджимба прокомментировал решение парламентской комиссии по выдаче Лукава

Подобные митинги вредят стабильности в республике, подрывая основы государственности, считает Рауль Хаджимба.

"Некоторые пытаются сделать меня виноватым. Я не боюсь ответственности, но уверяю вас, что я поступил в соответствии с Конституцией нашей страны. Я слышу разговоры о том, почему обменяли Луква и так далее, но и освобождение Лукава и других связано с обменом на наших югоосетинских братьев", — отметил президент.

Рауль Хаджимба подчеркнул, что если бы ему пришлось еще раз провести обмен грузинского заключенного на югоосетинских заключенных, то он снова подписал бы указ.

"Я не предал интересов государства и своих граждан, я хочу лишь того, чтобы мы все вместе стали слышать друг друга. Если мы можем быть вместе только когда нам угрожает враг, то какое государство мы создаем?", — сказал Хаджимба.

Президент опроверг слухи о своей добровольной отставке.

"Я не собираюсь уходить в отставку, согласно Конституции Абхазии у меня есть полномочия быть президентом до 2019 года", — заявил Хаджимба.

Глава государства призвал все силы в стране к совместной работе.

"Давайте объединяться и работать, я никому никогда не отказываю", — заверил он.

За время пребывания у власти нынешнее руководство имеет успехи по различным направлениям деятельности, заметил президент. Среди них глава государства назвал повышение внутреннего бюджета, процесс перехода на казначейскую систему, начало конституционной реформы.