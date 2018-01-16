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Беслан Барциц

Барциц о предприятиях в Очамчыре: вложено 400 миллионов рублей за два года

© Sputnik Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с общественностью Очамчырского района во вторник 16 января.

СУХУМ, 16 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. На открытие новых предприятий в Очамчырском районе из средств инвестиционной программы было выделено более 400 миллионов рублей за два года, сказал вице-премьер Абхазии Беслан Барциц на встрече с общественностью Очамчырского района, во вторник 16 января.

В главном производственном цехе
© Sputnik. Амра Амичба
Джемовый рай в Араду

"Вы знаете, что в селе Араду открылось предприятие по изготовлению джема, со дня на день ждем открытия предприятия в селе Кындыг. Шаг за шагом ситуация будет становиться лучше, должны создаваться рабочие места для наших граждан, местные бюджеты ежегодно должны увеличиваться", — добавил он.

Говоря о прошедшем 2017 году премьер-министр отметил, что на Очамчырский район было выделено 15 миллионов рублей.

"Прошедший год был непростым, для этого были много различных причин. Но мы выполнили все свои обязательства. В инвестиционной программе 2017-2019 мы указали наиболее важные социально-экономические проекты", — подчеркнул вице-премьер.

Так Беслан Барциц отметил, что в городе Очамчыра строится детский сад, также в селе Тхина строится школа.

"В Очамчырском районе есть дороги, ремонт которых уже завершен, есть те, где будут проведен ремонт", — сказал премьер-министр.

Сегодня на селе в первую очередь необходимо решить проблему с водой, дорогами и электроэнергией, подчеркнул глава правительства. Встреча руководства страны с общественностью Очамчырского района состоялась во вторник 16 января.




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