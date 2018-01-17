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17 января 1993 года: последний патрон Зураба Бебия

© Фото: Архив
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (157)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

В газете "Бзыбь" от 17 января 1993 года напечатана статья "Защищая Родину Апсны" о бойце Зурабе Бебия.

"Будучи тяжело раненым, трое суток, истекая кровью, лежал в снегу и, выпустив последние пули из рожка автомата по врагам, отомстил за своих друзей. Увидев раненого Бебия, которого изверги-оккупанты искали давно, бросились к нему, чтобы взять в плен. Зураб оставил для себя один патрон и расстался с жизнью. Так героически погиб за родную Апсны ее сын, отец троих детей", — говорится в статье.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (157)



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