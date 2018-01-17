15:18 17 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Тренировка снайперов Южного военного округа

Новобранцы ЮВО в Абхазии приступили к боевым стрельбам из минометов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
42 0 0

В условиях горно-лесистой местности новобранцам военного соединения предстоит из минометов "Сани" поразить до 100 целей.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Новобранцы минометных подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии на горном полигоне Цабал, приступили к первым боевым стрельбам в рамках занятий по боевой подготовке. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

"В условиях горно-лесистой местности новобранцам военного соединения предстоит из минометов "Сани" поразить до 100 целей, имитирующих легкобронированную технику, живую силу и огневые точки условного противника", — говорится в сообщении.

Особое внимание в ходе занятий уделяется стрельбе по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами — возвышенностями, лесополосами.

"Боевым стрельбам предшествовали тренировки, в ходе которых личный состав отработал около 20 нормативов по специальной подготовке, в том числе приведение миномета к бою, в походное положение, определение установок для стрельбы и смена огневой позиции", — отмечает ЮВО.

Всего в учениях принимают участие более 200 военнослужащих базы. Около половины из них прибыли в соединение в конце прошедшего года в рамках осенней призывной кампании.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Следственный изолятор
    Отголодались

    Заключенные изолятора временного содержания в югоосетинском Цхинвале прекратили голодовку, начатую 13 января.

  • Вид на Тегеран, столицу Ирана, фото из архива
    Зона риска

    Какие существуют риски при инвестировании азербайджанских средств в экономику Ирана, рассказал Sputnik Азербайджан востоковед Игорь Панкратенко.

  • Вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов
    Беспартийный лидер

    Президент Армении, выборы которого должны состояться этой весной, не будет лидером какой-либо политической силы, заявляют в правящей партии.

  • Учитель английского языка
    Цена знаний

    Более чем в 33 миллиона долларов обойдутся курсы повышения квалификации для казахстанских учителей в рамках перехода на латинский алфавит.

  • Вид с высоты на жилые дома в Бишкеке. Архивное фото
    Нечем дышать

    Датчики загрязнения воздуха в Бишкеке показали, что экологическая обстановка в городе в два раза хуже чем в Пекине. Правительство уже отреагировало.

  • Стеклянные бутылки, архивное фото
    Самогонщики

    Двое сотрудников правоохранительных органов в белорусском Витебске были уличены в производстве и реализации самогона, за что и уволены.

  • Площадь Васильевский спуск и Красная площадь в Москве, архивное фото
    Мы вас предупредили!

    В случае принятия Латвией закона, аналогичного "акту Магнитского", Россия должна будет отреагировать, заявили в Государственной Думе.

  • В Вильнюсе пенсионеры помогают детям переходить дорогу, архивное фото
    Пенсионный дозор

    Активные пенсионеры в Вильнюсе дежурят на пешеходных переходах, чтобы школьники могли безопасно добраться до места учебы.

  • В Молдове не покажут фильм о победе советской сборной по баскетболу над сборной США
    Движение вниз

    Почему кинопрокатные компании Молдовы отказываются показывать российский фильм "Движении вверх" о победе советских баскетболистов на мюнхенской Олимпиаде?

  • Погрузка гуманитарной помощи из самолета МЧС РФ в аэропорту Душанбе
    Своих не бросают

    Россия передала гуманитарную помощь наименее социально защищенным слоям соотечественников, проживающих в Таджикистане.

  • Алишер Усманов, архивное фото
    Руссо-туристо

    Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов создает в Узбекистане суперсовременный туристический комплекс.

  • Нашивка на форме военного НАТО
    Эстонский полигон

    Как Эстония превратилась в огромный полигон, на котором американские военачальники отрабатывают сценарии фатальной, самоубийственной войны с Россией.

  • Следственный изолятор
    Отголодались

    Заключенные изолятора временного содержания в югоосетинском Цхинвале прекратили голодовку, начатую 13 января.

  • Вид на Тегеран, столицу Ирана, фото из архива
    Зона риска

    Какие существуют риски при инвестировании азербайджанских средств в экономику Ирана, рассказал Sputnik Азербайджан востоковед Игорь Панкратенко.

  • Вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов
    Беспартийный лидер

    Президент Армении, выборы которого должны состояться этой весной, не будет лидером какой-либо политической силы, заявляют в правящей партии.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

The Beatles
Страсти по "битлам": легендарная ливерпульская четверка в объективе камер
В США пожарный поймал сброшенную с третьего этажа девочку
Американский пожарный поймал ребенка, брошенного с третьего этажа
Состав и председательство в Совете Безопасности ООН в 2018 году
Кто возглавляет Совбез ООН в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia