Новобранцы ЮВО в Абхазии приступили к боевым стрельбам из минометов

В условиях горно-лесистой местности новобранцам военного соединения предстоит из минометов "Сани" поразить до 100 целей.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Новобранцы минометных подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии на горном полигоне Цабал, приступили к первым боевым стрельбам в рамках занятий по боевой подготовке. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

"В условиях горно-лесистой местности новобранцам военного соединения предстоит из минометов "Сани" поразить до 100 целей, имитирующих легкобронированную технику, живую силу и огневые точки условного противника", — говорится в сообщении.

Особое внимание в ходе занятий уделяется стрельбе по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами — возвышенностями, лесополосами.

"Боевым стрельбам предшествовали тренировки, в ходе которых личный состав отработал около 20 нормативов по специальной подготовке, в том числе приведение миномета к бою, в походное положение, определение установок для стрельбы и смена огневой позиции", — отмечает ЮВО.

Всего в учениях принимают участие более 200 военнослужащих базы. Около половины из них прибыли в соединение в конце прошедшего года в рамках осенней призывной кампании.