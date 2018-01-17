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Голуби

Голубиный недуг: что происходит с птицами в Сухуме

© Sputnik. Константин Родиков
В Абхазии
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Ok, Sputnik! (73)
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В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Дмитрий Габелиа из Сухума спрашивает: Видел в течение недели около десяти мертвых голубей в районе улиц Лакоба, Инал-ипа и памятника неизвестному солдату, а буквально вчера еще двух. Я их аккуратно взял и выкинул в мусорные урны. А те, кто сидит на асфальте, даже не пытаются улететь при приближении, по ним видно, что больны. С чем все это может быть связано?

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как сообщил проректор Абхазского государственного университета, орнитолог Виктор Маландзия, наблюдений по нынешней ситуации с голубями в Абхазии у него нет.

"Но в силу того, что эта птица ведет коллективный образ жизни, обычно они держатся группами, и среди голубей бывают эпизоотии, то есть появляется какая-то инфекция, которая приводит к снижению их численности", — сказал он.

При этом, созвонившись с сочинскими коллегами после вопроса читателя Sputnik, Виктор Маландзия с уверенностью исключил какую-либо эпидемию, вернее эпизоотию.

"В прошлом году была серьезная эпизоотия среди домашних голубей, причину установить тогда не удалось. В этом году пока еще в Сочи не наблюдается никаких проблем с городскими голубями. Но есть информация по поводу диких голубей – в этом году зафиксирована их смертность. Коллеги отправили материалы в лабораторию в Москву, но результатов исследований пока нет, и причины пока не установлены", — заметил орнитолог.

Белохвостый Орлан
© Sputnik / Томас Тхайцук
Маландзия: птицы, ранее исчезнувшие, вновь возвращаются в Абхазию

Касаясь случаев обнаружения мертвых голубей читателем Sputnik в столичной городской черте, Виктор Маландзия склонен считать, что это локальная смертность, связанная с отравлением.

"Предварительно, все-таки отравились чем-то. Я посмотрю еще в других районах, но в силу того, что они питаются на свалках отходами, попадает инфекция, которая распространяется в популяции и снижает их численность. Могу предположить, что что-то такое произошло", — пояснил он.

Орнитолог также привел примеры того, что иногда цепочку отравлений среди птиц могут вызвать и действия человека.

"Голуби — птицы не очень чистые, мягко говоря. И иногда некоторые жители, я знаю, даже ядом их травят, чтобы не пачкали им подоконники, балконы, яд кладут и птицы погибают от этого, — заметил он. — В пределах участка, где они кормятся, какие-то ядовитые вещества на мусорке или кто-то умышленно мог сделать – этого тоже не исключаю".

Сизый голубь (лат. Columba livia) — широко распространенная птица семейства голубиных, родиной которой считаются Южная Европа, Юго-Западная Азия и Северная Африка. Еще в глубокой древности эти птицы были приручены человеком, в результате были выведены так называемые домашние голуби. Голуби широко распространились в мире и стали синантропами, привычными обитателями городов и сел.

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

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