Парламент Абхазии создаст группу по пересмотру НДС

Депутаты Народного Cобрания Абхазии – члены комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам провели встречу с предпринимателями республики в среду 17 января.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Расширенная рабочая группа по внесению изменений в государственный закон Абхазии об НДС будет создана депутатами Парламента республики, об этом заявила депутат Народного Собрания Абхазии Натали Смыр в среду 17 января.

"В рабочую группу войдут все заинтересованные лица, в частности, в ней будут депутаты Парламента, представители налоговой службы, Минфина, Минэкономики, Таможенного комитета, экспертное сообщество и предприниматели страны", — сказала Смыр.

Она добавила, что закон об НДС стал обременительным для бизнес-сообщества Абхазии и, по ее данным, к октябрю 2017 года бюджет страны недополучил около 188 миллионов рублей. При этом Смыр подчеркнула, что НДС — один из основных законов, который приносит доход в бюджет страны.

Председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Роман Качарава назвал несостоявшимся закон об НДС, который, по его мнению, не работает и был подготовлен наспех.

"Закон об НДС ударил очень сильно по бизнесу, и большое количество предпринимателей вообще прекратили свою деятельность. На мой взгляд, спад в торговле только за 2017 год составил порядка 30%. При таком виде и качестве этого закона перспектив для развития у бизнеса нет", — сказал Качарава.

© Sputnik Бадри Есиава Вячеслав Библая: отсрочка выплат НДС поможет бизнесу Абхазии

Депутат Народного Собрания Омар Джинджолия уверен, что этот закон ударил по карманам не только предпринимателей, но и простых граждан Абхазии.

"Фактически плательщиками этого налога стали мы с вами – простые граждане. Цифры в 30% падения торгового оборота страны, о которых сейчас говорили, я думаю, что несколько усредненная цифра. В одних отраслях оборот упал на столько, в других намного больше. Есть предположения, которые пока не подтверждены, о том, что большое количество предпринимателей вообще перестали платить НДС", — считает Джинджолия.

Он предложил внести поправки, по которым на государственной границе будут открыты отделения банков Абхазии, чтобы изъять из оборота наличные платежи. Еще одно условие для повышения эффективности этого закона Омар Джинджолия видит в усилении контроля перевозки грузов.

Поправка к закону Республики Абхазия "О налоге на добавленную стоимость" была принята Парламентом 25 ноября 2015 года и подписана президентом Раулем Хаджимба 30 ноября. Закон вступил в силу 1 января 2016 года.