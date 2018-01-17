15:19 17 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Заседание парламента

Парламент Абхазии создаст группу по пересмотру НДС

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
102 0 0

Депутаты Народного Cобрания Абхазии – члены комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам провели встречу с предпринимателями республики в среду 17 января.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Расширенная рабочая группа по внесению изменений в государственный закон Абхазии об НДС будет создана депутатами Парламента республики, об этом заявила депутат Народного Собрания Абхазии Натали Смыр в среду 17 января.

"В рабочую группу войдут все заинтересованные лица, в частности, в ней будут депутаты Парламента, представители налоговой службы, Минфина, Минэкономики, Таможенного комитета, экспертное сообщество и предприниматели страны", — сказала Смыр.

Она добавила, что закон об НДС стал обременительным для бизнес-сообщества Абхазии и, по ее данным, к октябрю 2017 года бюджет страны недополучил около 188 миллионов рублей. При этом Смыр подчеркнула, что НДС — один из основных законов, который приносит доход в бюджет страны.

Председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Роман Качарава назвал несостоявшимся закон об НДС, который, по его мнению, не работает и был подготовлен наспех.

"Закон об НДС ударил очень сильно по бизнесу, и большое количество предпринимателей вообще прекратили свою деятельность. На мой взгляд, спад в торговле только за 2017 год составил порядка 30%. При таком виде и качестве этого закона перспектив для развития у бизнеса нет", — сказал Качарава.

Вячеслав Библая.
© Sputnik Бадри Есиава
Вячеслав Библая: отсрочка выплат НДС поможет бизнесу Абхазии

Депутат Народного Собрания Омар Джинджолия уверен, что этот закон ударил по карманам не только предпринимателей, но и простых граждан Абхазии.

"Фактически плательщиками этого налога стали мы с вами – простые граждане. Цифры в 30% падения торгового оборота страны, о которых сейчас говорили, я думаю, что несколько усредненная цифра. В одних отраслях оборот упал на столько, в других намного больше. Есть предположения, которые пока не подтверждены, о том, что большое количество предпринимателей вообще перестали платить НДС", — считает Джинджолия.

Он предложил внести поправки, по которым на государственной границе будут открыты отделения банков Абхазии, чтобы изъять из оборота наличные платежи. Еще одно условие для повышения эффективности этого закона Омар Джинджолия видит в усилении контроля перевозки грузов.

Поправка к закону Республики Абхазия "О налоге на добавленную стоимость" была принята Парламентом 25 ноября 2015 года и подписана президентом Раулем Хаджимба 30 ноября. Закон вступил в силу 1 января 2016 года.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Следственный изолятор
    Отголодались

    Заключенные изолятора временного содержания в югоосетинском Цхинвале прекратили голодовку, начатую 13 января.

  • Вид на Тегеран, столицу Ирана, фото из архива
    Зона риска

    Какие существуют риски при инвестировании азербайджанских средств в экономику Ирана, рассказал Sputnik Азербайджан востоковед Игорь Панкратенко.

  • Вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов
    Беспартийный лидер

    Президент Армении, выборы которого должны состояться этой весной, не будет лидером какой-либо политической силы, заявляют в правящей партии.

  • Учитель английского языка
    Цена знаний

    Более чем в 33 миллиона долларов обойдутся курсы повышения квалификации для казахстанских учителей в рамках перехода на латинский алфавит.

  • Вид с высоты на жилые дома в Бишкеке. Архивное фото
    Нечем дышать

    Датчики загрязнения воздуха в Бишкеке показали, что экологическая обстановка в городе в два раза хуже чем в Пекине. Правительство уже отреагировало.

  • Стеклянные бутылки, архивное фото
    Самогонщики

    Двое сотрудников правоохранительных органов в белорусском Витебске были уличены в производстве и реализации самогона, за что и уволены.

  • Площадь Васильевский спуск и Красная площадь в Москве, архивное фото
    Мы вас предупредили!

    В случае принятия Латвией закона, аналогичного "акту Магнитского", Россия должна будет отреагировать, заявили в Государственной Думе.

  • В Вильнюсе пенсионеры помогают детям переходить дорогу, архивное фото
    Пенсионный дозор

    Активные пенсионеры в Вильнюсе дежурят на пешеходных переходах, чтобы школьники могли безопасно добраться до места учебы.

  • В Молдове не покажут фильм о победе советской сборной по баскетболу над сборной США
    Движение вниз

    Почему кинопрокатные компании Молдовы отказываются показывать российский фильм "Движении вверх" о победе советских баскетболистов на мюнхенской Олимпиаде?

  • Погрузка гуманитарной помощи из самолета МЧС РФ в аэропорту Душанбе
    Своих не бросают

    Россия передала гуманитарную помощь наименее социально защищенным слоям соотечественников, проживающих в Таджикистане.

  • Алишер Усманов, архивное фото
    Руссо-туристо

    Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов создает в Узбекистане суперсовременный туристический комплекс.

  • Нашивка на форме военного НАТО
    Эстонский полигон

    Как Эстония превратилась в огромный полигон, на котором американские военачальники отрабатывают сценарии фатальной, самоубийственной войны с Россией.

  • Следственный изолятор
    Отголодались

    Заключенные изолятора временного содержания в югоосетинском Цхинвале прекратили голодовку, начатую 13 января.

  • Вид на Тегеран, столицу Ирана, фото из архива
    Зона риска

    Какие существуют риски при инвестировании азербайджанских средств в экономику Ирана, рассказал Sputnik Азербайджан востоковед Игорь Панкратенко.

  • Вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов
    Беспартийный лидер

    Президент Армении, выборы которого должны состояться этой весной, не будет лидером какой-либо политической силы, заявляют в правящей партии.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

The Beatles
Страсти по "битлам": легендарная ливерпульская четверка в объективе камер
В США пожарный поймал сброшенную с третьего этажа девочку
Американский пожарный поймал ребенка, брошенного с третьего этажа
Состав и председательство в Совете Безопасности ООН в 2018 году
Кто возглавляет Совбез ООН в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia