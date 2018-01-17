Хаджимба потребовал решить проблему с электричеством в Багрипше

ГАГРА, 17 янв — Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба дал указание главе администрации Гагры в кратчайшие сроки решить проблему с электричеством в селе Багрипш.

"Заур Рамшухович (Бганба – ред.), вы мне доложите в течение недели, что трансформатор заменен на новый, мощный. Не доложите, не сделаете, с вашим руководством пойдете домой", — сказал президент.

Житель села Багрипш обратился к президенту с просьбой оказать содействие в решении проблемы с электричеством в селе.

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"Мне пишет житель Багрипша о том, что я каждый раз обещаю навести порядок с электричеством. А сколько сделано в Гагре, какой объем выполнен, чтобы Гагра в меньшей степени чувствовала бы те проблемы, которые были год тому назад? Мы стали немного подзабывать. В прошлом году практически больших отключений не было, и в этом году нет таких отключений", — подчеркнул глава государства.

Президент пояснил, что в республике все электроподстанции были приведены в порядок.

"Работы были проведены за счет российской финансовой помощи. Да, наши провода находятся в плачевном состоянии, для того чтобы их привести в порядок, как минимум, нужны десятки миллиардов рублей", — сказал он.

При этом глава государства отметил, что собираемость платежей за потребленную энергию находится на низком уровне.