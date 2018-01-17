Локомотив или якорь: что думают об НДС депутаты и бизнес Абхазии

Депутаты Народного собрания Абхазии и предприниматели республики обсудили закон об НДС в среду 17 января. О том, почему этот закон не оправдал себя, и какие потери понес бизнес страны читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия.

Бадри Есиава, Sputnik

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На встрече депутатов Народного собрания с предпринимателями Абхазии ни у кого не было сомнений о том, что поправка к закону Республики Абхазия "О налоге на добавленную стоимость", принятая Парламентом 25 ноября 2015 года, не дала ожидаемых результатов.

Председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр сказала, что в 2017 году в Парламент страны с письмом обратились 125 человек с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в закон об НДС.

Она согласилась с тем, что этот закон стал обременительным для предпринимателей Абхазии, и настало время внести в него изменения. Для этого, добавила Смыр, будет создана расширенная рабочая группа, в которую войдут депутаты Парламента, представители налоговой службы, Минфина, Минэкономики, таможенного комитета, экспертного сообщества и бизнеса.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парламент Абхазии создаст группу по пересмотру НДС

"Отношение к закону об НДС, конечно, не совсем однозначное. С точки зрения бизнеса это очень тяжелое финансовое обременение, хотя, Минфин, Министерство по налогам и сборам, Таможенный комитет утверждают, что это основной косвенный налог, который дает доход в бюджет страны, пусть и не в полной мере", — сказала Смыр и подчеркнула, что все эти точки зрения необходимо проанализировать, а НДС должен стать локомотивом для развития экономики Абхазии.

Очевидным назвал несостоятельность закона об НДС председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Роман Качарава. По его мнению, документ был принять наспех и сильно ударил по бизнесу. Многим предпринимателям, отметил он, пришлось прекратить свою деятельность, есть и те, кто просто ушел в тень.

"Я рад, что сегодня эта встреча состоялась и надеюсь на то, что рабочая группа добьется каких-то результатов и изменений в этот, действительно, не сработавший закон. Ни для кого не секрет, что ожидаемые поступления в бюджет от НДС не попали. Наша задача – построение экономически развитого государства, и мы, предприниматели, понимаем, что если не платить налоги, то сделать это не удастся. Мы знаем, что его нужно платить, но понимаем, что этот закон не работает, он был создан наспех и, наверное, имел другие цели", — уверен Качарава.

Издержки закона

По наблюдениям Романа Качарава, спад в торговле в 2017 году составил около 30% и около 100 предпринимателей вышли из бизнеса. Он также объяснил, как закон об НДС повлиял на рост цен в стране, повысив их на 15%- 25%.

Формирование НДС напрямую связано с импортом, подчеркнул Качарава, и добавил, что в 2016 году налоговые поступления прогнозировались в пределах 1миллиарда 80 миллионов рублей. В то время, как ощутимого роста импорта не наблюдалось за последние несколько лет.

"Средний рост импорта за последние три-четыре годы составил в среднем не более 10%. Я не знаю, кто допустил такую ошибку, но на 2016 год был спрогнозирован рост импорта почти на 44%. С 16,8 до 24 миллиардов рублей. Соответственно, с этой суммы посчитали НДС, а в итоге получился тот рост, какой был в прошлом. Из-за неправильного прогноза этот закон не смог заработать", — сделал вывод председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии.

© Sputnik Бадри Есиава Вячеслав Библая: отсрочка выплат НДС поможет бизнесу Абхазии

Больше всех, по мнению Качарава, пострадали предприниматели, которые работают в сфере продажи бытовой техники, мебели, отделочных или стройматериалов. Он пояснил, что с момента введения НДС жителям Абхазии стало выгоднее ездить в Сочи или Адлер за крупными покупками.

Качарава ощутил издержки закона на своем бизнесе. Он отметил, что до введения НДС цены в его магазине были ниже российских, теперь на таком же уровне, а спад продаж в 2017 году составил 30%. Высокий курс доллара по отношению к рублю тоже не способствует развитию бизнеса.

Депутат Народного Собрания Омар Джинджолия уверен, что этот закон ударил по карманам не только предпринимателей, но и простых граждан Абхазии.

"Фактически, плательщиками этого налога стали мы с вами – простые граждане. Цифры в 30% падения торгового оборота страны, о которых сейчас говорили, я думаю, несколько усредненная цифра. В одних отраслях оборот упал на столько, в других намного больше. Есть предположения, которые пока не подтверждены, о том, что большое количество предпринимателей вообще перестали платить НДС", — считает Джинджолия.

Поправка к закону Республики Абхазия "О налоге на добавленную стоимость" была принята Парламентом 25 ноября 2015 года и подписана президентом Раулем Хаджимба 30 ноября. Закон вступил в силу 1 января 2016 года.