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18 января 1993 года: Грузия формирует войска из беженцев

© Фото: предоставлено Музеем Боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (158)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Как стало известно из сообщений средств массовой информации, Министерство обороны Грузии приступило к созданию вооруженных формирований из числа беженцев грузинской национальности, которые после соответствующей подготовки будут направлены в Абхазию для участия в войне на стороне Грузии, говорится в заявлении Президиума Верховного Совета Абхазии.

"Намерение принудительно втянуть в войну местное грузинское население, покинувшее Абхазию из-за нежелания участвовать в боевых действиях, говорит о стремлении руководства Грузии придать событиям в Абхазии военно-этнический характер. Расширение военного противостояния грузинского и абхазского населения отвечает интересам руководства Грузии, целью которого является создание мононационального унитарного государства", – отмечено в архивном материале.

Президиум Верховного Совета Республики Абхазия заявляет, что осуществление объявленного руководством Грузии намерения приведет лишь к расширению масштабов войны, новым неоправданным жертвам и может поставить под сомнение саму возможность скорейшего мирного решения проблемы.

"Интересам народов Абхазии отвечает не разжигание огня войны, а незамедлительное ее прекращение, условием которого является вывод грузинских войск с территории Республики Абхазия", – сказано в заявлении председателя Верховного Совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (158)



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