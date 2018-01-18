18 января 1993 года: Грузия формирует войска из беженцев

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Как стало известно из сообщений средств массовой информации, Министерство обороны Грузии приступило к созданию вооруженных формирований из числа беженцев грузинской национальности, которые после соответствующей подготовки будут направлены в Абхазию для участия в войне на стороне Грузии, говорится в заявлении Президиума Верховного Совета Абхазии.

"Намерение принудительно втянуть в войну местное грузинское население, покинувшее Абхазию из-за нежелания участвовать в боевых действиях, говорит о стремлении руководства Грузии придать событиям в Абхазии военно-этнический характер. Расширение военного противостояния грузинского и абхазского населения отвечает интересам руководства Грузии, целью которого является создание мононационального унитарного государства", – отмечено в архивном материале.

Президиум Верховного Совета Республики Абхазия заявляет, что осуществление объявленного руководством Грузии намерения приведет лишь к расширению масштабов войны, новым неоправданным жертвам и может поставить под сомнение саму возможность скорейшего мирного решения проблемы.

"Интересам народов Абхазии отвечает не разжигание огня войны, а незамедлительное ее прекращение, условием которого является вывод грузинских войск с территории Республики Абхазия", – сказано в заявлении председателя Верховного Совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба.

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