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Российские военнослужащие ЮВО в Абхазии с боевой стрельбой отработали тактику обороны в горах

Тактику обороны в горах отработали военнослужащие ЮВО в Абхазии

© Фото: Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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В дневных и ночных боевых стрельбах принимали участие около 500 военнослужащих базы и задействовано более 50 единиц военной техники.

СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Российские военнослужащие ЮВО в Абхазии отработали тактику обороны в горах, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"С начала недели на полигоне Цабал при отработке оборонительных действий в условиях горно-лесистой местности военнослужащие совершенствовали навыки в стрельбе из различного штатного вооружения, в том числе ручных противотанковых гранатометов, автоматов и пулеметов Калашникова, а также орудий. Мотострелковые отделения и экипажи современных бронетранспортеров российской военной базы Южного военного округа в Абхазии выполнили боевые стрельбы в ходе тактических действий в условном общевойсковом бою", — говорится в сообщении.

Как передает пресс-служба, ведение огня производилось по мишеням, имитирующим танки, легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели и пехоту условного противника, расположенным на удалении от 100 до двух тысяч метров.

Всего в боевых стрельбах принимали участие около 500 военнослужащих базы и задействовано более 50 единиц военной техники.

В ходе учебы личный состав базы получил навыки по тактике действий на марше в составе колонн техники, при ведении инженерной разведки местности, путей и маршрутов выдвижения. Обучение происходило с использованием подручных средств маскировки и постановки дымовых завес.




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