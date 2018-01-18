Царские часы, вечерня и сочиво: как проходит Крещенский Сочельник

СУХУМ, 18 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Накануне Крещения Господня проходит Крещенский Сочельник, который традиционно начинается с прочтения Царских часов, рассказал на радио Sputnik священнослужитель храма Преображения Господня в селе Михайловка иерей Никита.

"Традиционно в храме в этот день совершаются Часы и Вечерня с чтением отрывков из книг Священного Писания и Литургия Василия Великого, то есть это очень большая служба, похожая на те, которые совершаются в Рождественский Сочельник", — сказал он.

Иерей отметил, что до IV века Рождество и Крещение проходили в один день, позже стали отмечать раздельно.

"На вечерне делали оглашение тех, кто хотел креститься. А на само Крещение уже сам Спаситель приходит на Иордан", – добавил священник.

На вечерню Крещения служба начинается с прочтения Часов, которые также называются Великими или же Царскими.

"Почему Царские часы? – поясняет иерей Никита. – В древние времена сами императоры посещали службу, отсюда и происходит название".

Крещенский Сочельник – народное название дня накануне праздника Крещения Господня. Название происходит от слова "сочиво" – постного блюда, которое верующие едят в этот день. Сочиво – это сваренные зерна пшеницы, приправленные медом, сухофруктами и иными сладостями. В церковной же традиции это время называется Навечерие Крещения Господня или Навечерие Богоявления.

Именно эту постную кашу на Руси ставили на праздничный стол накануне Рождества и питались сочивом только вечером, на голодный желудок. Сочиво готовят в память о пророке Данииле и святых трех отроках, которые, отказываясь от царской пищи, десять дней питались зернами, овощами и водой. По истечении десяти дней, их лица оказались красивее, и их тела были полнее, чем у тех отроков, которые питались царскими яствами. В конце испытания Бог наделил Даниила и трех отроков знаниями, превосходящими всякие книги и мудрости.