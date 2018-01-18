Маландзия: бурые медведи Абхазии добрые и неопасные

На территории Кавказского заповедника более 150 бурых медведей не залегли в зимнюю спячку, а помешали им, по мнению российских специалистов, аномально теплая погода и "мигранты" из заповедников Абхазии.

СУХУМ, 18 янв – Sputnik, Амра Амичба. Общая численность медведей в Абхазии достаточно высокая, и часть из них начинает расселяться в другие районы. Об этом сообщил проректор Абхазского государственного университета, кандидат биологических наук Виктор Маландзия.

"Когда становится много крупного зверя, возникает конкуренция, — сказал он. — Не исключаю, что при высокой плотности какая-то часть медведей начала расселяться на северные склоны, в частности, в Кавказский заповедник. Мы находимся на границе – с нашей стороны Рицинский нацпарк, Псху-Гумистинский заповедник, а с той стороны как раз-таки по главному хребту проходит главный Кавказский заповедник. И не только медведи, олени, туры, другие крупные животные, хищники постоянно находятся в движении между южными и северными склонами. Поэтому, полагаю, какая-то часть медведей мигрировала на северные макросклоны".

По словам Виктор Маландзия, бывает, медведи, не массово, а отдельные особи на зиму не впадают в спячку.

© Sputnik. Валерий Шустов Неспящие в Кавказском заповеднике: бурые медведи не впали в спячку

"Если это индивидуально, это может быть связано с тем, что медведь болен, что-то его беспокоит — инфекционное заболевание или повредил себе что-нибудь. В наиболее теплые зимы тоже бывает, что не все медведи впадают в зимнюю спячку, когда есть соответствующие корма. Это единичные случаи, чтобы медведи не впадали в спячку", — сказал он.

Еще одной возможной причиной "миграции" абхазских медведей в российский Кавказский заповедник ученый назвал неурожайные годы бука и каштанов.

"Перед спячкой медведи жируют, активно питаются буковыми орешками и каштаном. Это дает им возможность накопить подкожный жир в достаточном объеме, чтобы зимой перезимовать, находясь в спячке. Если медведь не набирает необходимого количества жира, он либо не ложится в спячку, либо ложится в спячку, но может даже погибнуть", — объяснил кандидат биологических наук.

Как рассказал Виктор Маландзия, бурый кавказский медведь – животное достаточно острожное, и контакт с людьми минимален, так как живет он в горах, где нет крупных поселений.

"Уровень вреда, который наносит медведь населению, минимальный. Обычно он наносит небольшой вред, когда начинает созревать кукуруза и достигает молочной зрелости, тогда медведь любит прийти на поле и полакомиться кукурузой. В этом случае он что-то съедает, а больше просто портит, затаптывает поле", — сказал он.

По мнению кандидата биологических наук, сегодня говорить о необходимости регуляции численности или отлова медведей преждевременно.

"Мне неизвестны случаи нападения медведя на домашний скот. А человека наш медведь боится, избегает встречи. Бывает крайне редко нападение на охоте, когда ранен медведь. Но это может произойти при любой плотности численности медведей, — заметил Маландзия. – Очень редки случаи, когда медведь нападает на домашних животных".

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Алмас и Балу: человек и медведь вступили в спарринг

Бурый медведь — животное, которое распространено практически по всей Евразии, начиная от Камчатки и заканчивая западным побережьем Атлантики, уточнил ученый.

"Во многих европейских странах в силу того, что не осталось девственных лесов, он вообще полностью исчез. Обитает бурый медведь и в Северной Америке. Это разные подвиды, они отличаются размерами. Дальневосточный медведь считается самым крупным зверем. В Америке они достаточно крупные. На Кавказе подвид бурого медведя — тоже крупное животное, но по отношению к своим сородичами из других регионов он мельче. В горах особые условия, тяжелые, там крупным животным трудно преодолевать горные перевалы", — пояснил Виктор Маландзия.

Он добавил, что и по поведению существенно отличаются абхазские медведи от других собратьев.

"Если американский медведь-гризли и дальневосточный достаточно агрессивны, могут нападать на человека, такие случаи многократно известны, то наш кавказский медведь, если он не ранен охотниками, не болен, не нападает на человека. Бывает, когда самка с детенышем, защищая их, может проявить агрессию", — сказал Маландзия.

Проректор Абхазского государственного университета, кандидат биологических наук Виктор Маландзия подчеркнул, что на человека кавказский медведь не охотится, и такие случаи нигде не описаны.