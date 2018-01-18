Молитва и купание: праздник Крещения Господня в Абхазии

СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Праздник Крещения в Абхазии традиционно начнется со службы и продолжится купанием, рассказал на радио Sputnik священнослужитель храма Преображения Господня в селе Михайловка иерей Никита.

"День Крещения начинается со службы. И этот праздник традиционно сопровождается купанием. Верующие люди, начиная с 12 часов ночи, окунаются в воду. В Драндской церкви есть импровизированная прорубь, на Михайловке окунаются в воду в крестильной, в Камане – в Святом источнике мученика Василиска",– отметил иерей.

В Абхазии некоторые на Крещение также окунаются в море, но перед купанием священнослужитель должен освятить воду.

"Окунаться в воду в Крещение можно и в море, и в водоемах. Но перед этим нужно освятить воду", – пояснил иерей Никита.

Крещение Господня – один из древнейших и самых главных христианских праздников, который относится к двунадесятым праздникам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Царские часы, вечерня и сочиво: как проходит Крещенский Сочельник

"Крещение Господа Иисуса Христа находится в самой тесной связи со всем его богочеловеческим делом спасения людей и земной жизнью Иисуса. А что значит спасение людей? Это спасение их души и тела. Если человек хочет получить вечность, то без крещения это невозможно. Для некрещеного человека закрыт рай", — сказал иерей Никита.

Как рассказал священнослужитель, о Крещении Господня свидетельствует Святое Евангелие, в котором говорится, что "пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане".

Праздник Крещения Господня возник еще во времена апостолов и назывался "Епифания" или "Теофания", что в дословном переводе означает "праздник Света". Эта ассоциация не случайна, поскольку древние христиане верили, что в Крещение Господня Иисус Христос спускается на землю, озаряя мир благодатью и открывая людям Свет Неприступный.

В праздник широко известен ритуал освящения воды, который проводится дважды – в Крещенский сочельник и в день Богоявления 19 января. Святую воду хранят до следующего праздника Крещения и пьют ее с молитвой и натощак. По древнему преданию, источник воды не играет роли — в Крещение Господня, подобно водам Иордана, освящается вся вода. А ритуал освящения – скорее, торжественный процесс, возвеличивающий Христа и чудо Крещения.