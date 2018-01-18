Директор инвестагентства: создадим условия для международных инвесторов

СУХУМ,18 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Инвестиционное агентство будет создавать условия для привлечения международных инвесторов, сказал в интервью радио Sputnik директор Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Инар Гицба.

"Мы будем создавать условия для привлечения капитала зарубежных инвесторов в нашу экономику", — добавил он.

Также Инвестагентство будет увеличивать свое присутствие на информационном поле страны для того, чтобы люди знали о его деятельности, сказал Гицба.

"Будем доносить до наших людей на простом языке, что такое инвестиционное агентство, каким образом оно может быть полезно человеку, который уже занимается предпринимательской деятельностью или рассматривает такую возможность", — отметил руководитель.

Инар Гицба был назначен директором Инвестагентства 11 января 2018 года, по его словам, предложение возглавить структуру для него было неожиданным.

"Для меня было неожиданным предложением возглавить Инвестиционное агентство, я не экономист по образованию, оканчивал международное отношение по специальности "политология". В деятельности на посту полномочного представителя в Турецкой республике мы оказывали необходимое содействие по привлечению инвестиций в республику, мне кажется, что эти направления можно объединить. Если мы до этого занимались укреплением внешнеполитического положительного имиджа Абхазии, то в рамках деятельности в структуре Инвестиционного агентства мы будем теперь дополнительно укреплять и положительный имидж делового климата", — подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Инар Гицба возглавил Государственное инвестиционное агентство

За период своей деятельности в структуре Министерства иностранных дел Абхазии удалось обзавестись полезными связями и знакомствами за пределами республики, что будет полезно в новой работе, считает Инар Гицба.

"Будучи еще начальником отдела Турции и Ближнего Востока, мы очень тесно взаимодействовали с представителями нашей диаспоры, проживающей за рубежом, а это порядка 53 стран. Есть достаточно успешные бизнесмены, очень известные люди есть в политических кругах, прежде всего это Турция, Иордания, Сирия, Египет. Сейчас мы активно развиваем это направление", — заметил он.

Одним из основных достижений агентства Гицба назвал программу льготного кредитования.

"Один миллиард 200 миллионов рублей, которые были выделены, они очень успешно были адаптированы", — подчеркнул директор Инвестагентства.

Государственное инвестиционное агентство при Министерстве экономики Абхазии было создано в 2015 году. Агентство было открыто для анализа и распространения информации об инвестиционном потенциале страны, предложения инвесторам наиболее наглядных механизмов реализации проектов, а также контролирования воплощения проектов внутри Абхазии.