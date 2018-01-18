Ливневый дождь и снег: погода на пятницу в Абхазии

В пятницу территория Абхазии окажется под влиянием холодного фронта Черноморского циклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 18 янв – Sputnik. В пятницу 19 января ожидается облачная погода и ливневый дождь. В предгорьях и горах дождь со снегом и снег, прогнозируют абхазские синоптики.

Температура воздуха ночью от +4˚С до +9˚С, днем от +8˚С до +13˚С.

Температура морской воды +10˚С.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 —15 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.

Волнение морской воды значительное, три-пять баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

В столице Абхазии синоптики прогнозируют облачную погоду и ливневый дождь. Температура воздуха в Сухуме ночью + 8°С, днем +11°С.