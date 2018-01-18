Эколог: абхазской мимозы россияне могут не дождаться

Аномально теплая зима в Абхазии привела к тому, что главный атрибут Международного женского дня уже зацвел в Абхазии.

СУХУМ, 18 янв – Sputnik, Амра Амичба. Если погода сохранится такая же теплая, то до 8 Марта мимоза не сохранится. Об этом сказал в беседе с корреспондентом Sputnik председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава.

© Sputnik Илона Хварцкия, Наала Авидзба Как собирают мимозу к празднику

Как рассказал Читанава, по долгосрочному прогнозу погоды, который он запросил в Гидрометслужбе, в конце февраля ожидаются кратковременные дожди со снегом.

"Возможно, что кратковременное понижение температуры, повлияет отрицательно. Ввиду того, что почки мимозы набухли, и потом наступят кратковременные холода, они могут погибнуть. Понимаете, в любом случае дать положительный прогноз, что будет сохранена мимоза при теплой или холодной погоде, очень сложно", — отметил он.

По словам главного эколога, мимоза – одно из немногих растений, имеющий субтропический корень в Абхазии – это интродуцент, цветущий в начале весны.

"Как представитель субтропических районов растение цветет в конце зимы — начале весны. В этом году аномально теплая зима, практически можно констатировать, что нет зимы пока — температура воздуха плюс 10 и выше, а температура морской воды плюс девять-десять. Почему подчеркиваю температуру морской воды, потому что она является аккумулятором тепла, которое за лето вбирает в себя и потом постепенно излучает. И соответственно субтропические растения первыми реагируют на такое аномальное тепло. Начинается физиологическое движение и все сопутствующие ему процессы – цветение и затем плодоношение", — пояснил Савелий Читанава.

© Sputnik Леон Гуния Из Абхазии с любовью: что мы знаем о мимозе

Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава заметил, что если будут сильные холода, набухшие почки мимозы пострадают, и потом уже не будет цветения.

"Если будут сильные заморозки, а сильными у нас считаются минус один – минус три, то в этом случае урожай цветения мимозы не увидим", — сказал он.

Аномально теплая зима в Абхазии привела к тому, что мимоза, которая стала традиционным украшением к Международному женскому дню в России, уже зацвела.