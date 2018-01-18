Фонд "Ашана": ребенку с диагнозом ДЦП необходима реабилитация

СУХУМ, 18 янв — Sputnik, Анжелика Бения. Четырехлетнему Самиру необходима срочная диагностика и реабилитация в Москве, Цена лечения – 350 000 рублей, сообщила руководитель культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

"Самир не может ходить, стоять и даже сидеть без опоры. Ребенок почти не говорит, произносит лишь слово «ааи» (да — на абхазском языке, ред.). Несмотря на болезнь, он очень жизнерадостный и улыбчивый", — добавила она.

Самиру необходима срочная диагностика и реабилитация в "Научно-практическом центре департамента здравоохранения города Москвы", где о нем уже знают и ждут, сказала Джинджолия.

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"Врачи прогнозируют, что в случае, если мальчик получит необходимое лечение, у него могут развиться навыки самообслуживания. Он сперва научится сидеть без опоры, держать предметы и, возможно, скажет заветное слово "мама", которое так надеется услышать от сына Эка Габелия", — сказала Мактина Джинджолия.

Эка Габелия, — одинокая мама двоих детей, у Самира есть старший брат, Динар.

Когда родился Самир, он казался совершенно здоровым, сказала мать Самира. Однако в Адлере ему был поставлен диагноз ДЦП. Так как Самиру нужен постоянный уход, Эка не может выйти на работу, соответственно, и оплачивать лечение сыну. Эка Габелия с двумя детьми не смогла вывезти его на обследование и надлежащее лечение. За четыре года жизни он проходил всего лишь двухнедельный курс реабилитации в Сухуме.