Сразу взрослые: почему никто не видел маленьких голубей

Ариана Гергая ученица 3 класса сухумской школы № 1 спрашивает: Почему в городе не летают маленькие голуби? Иногда я с тетей кормлю голубей хлебными крошками, но подлетают только большие птицы.

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказал проректор Абхазского государственного университета, орнитолог Виктор Маландзия, из гнезд птенцы голубей вылетают уже взрослыми птицами.

© Sputnik. Константин Родиков Голубиный недуг: что происходит с птицами в Сухуме

"Вылупившиеся птенцы голубей выглядят очень интересно, — заметил он. — Когда птица слетает с гнезда, она уже практически взрослая – она умеет летать, уже отросли перья. И период птенцовый у голубей относительно небольшой, длится меньше месяца. И поэтому когда мы уже их видим, это вполне взрослые летающие птицы".

По словам орнитолога, в природе свои гнезда сизый голубь устраивает на скалах.

"Но для городского вида голубей аналогом этих скал стали многоэтажные дома и, как правило, они гнездятся на крышах домов, находят там какие-то полости походящие. Известны случаи, когда они устраивали гнезда прямо даже на лестничных площадках, на балконах домов. Но чаще под крышами. Для них это более подходящее место для размножения", — пояснил он.

Виктор Маландзия рассказал, что враги голубей — ястреб-тетеревятник и сокол-сапсан.

"Популяция сапсана в Абхазии — это редкий краснокнижный вид — достаточно устойчивая, несколько пар хищников обитает в окрестностях столицы: на скалах обычно устраивают гнезда в Гумистинском ущелье, в районе Беслетки есть места, где эти хищники живут. А в город они прилетают периодически за дичью, в частности, за голубями, которых здесь отлавливают, легкая добыча для них", — сказал орнитолог.

В природе голуби обычно живут не более трех-пяти лет, при разведении в домашних условиях часто доживают до 15-летнего возраста, а отдельные особи и до 35 лет. Народные названия птицы — сизак, сизарь.

Сизый голубь (лат. Columba livia) — широко распространенная птица семейства голубиных, родиной которой считаются Южная Европа, Юго-Западная Азия и Северная Африка. Еще в глубокой древности эти птицы были приручены человеком, в результате были выведены так называемые домашние голуби. Голуби широко распространились в мире и стали синантропами, привычными обитателями городов и сел.

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