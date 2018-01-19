Военные ЮВО в Абхазии совершили крещенское омовение в Черном море

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в праздник Крещения Господня со своими семьями совершили крещенское купание в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

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"Чин освящения воды совершил представитель Сухумо-Абхазской Епархии. Мероприятие будет проводиться до обеда текущего дня. Крещенские купания были организованы на морской и прибрежной части соединения ЮВО", — говорится в сообщении.

Для того чтобы военнослужащие не простудились после крещенского купания, вблизи купели поставили отапливаемые армейские палатки, а также дежурят медики военной базы.

"После омовения всем участникам ритуала выдают горячий чай и, по желанию, солдатскую кашу. Командованием базы особое внимание в ходе омовения людей уделено мерам техники безопасности и недопущению их переохлаждения", — отмечает ЮВО.

Вечером 18 января военнослужащие ЮВО со своими семьями приняли участие в праздничном богослужении в Лыхненском храме Успения Пресвятой Богородицы XI века и Ново-Афонском мужском монастыре.

Всего в праздничных мероприятиях приняли участие около 500 человек, в их числе военнослужащие и члены их семей, а также гражданский персонал военной базы.