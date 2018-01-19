19 января 1993 года: танковые перестрелки в направлении Эшера-Сухум

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Согласно оперативной сводке Министерства обороны Республики Абхазия, по направлению Эшера-Сухум идут танковые перестрелки.

"Артиллерия Вооруженных сил Республики Абхазия вела огонь по подавлению огневых точек противника. На направлении Очамчыра-Ткуарчал локальные перестрелки, масштабных боевых действий не было. Вчера в 15 часов в районе села Сакен был сбит вертолет российских Вооруженных сил, перевозивший гуманитарный груз в город Ткуарчал", — говорится в сводке Министерства обороны Абхазии.

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