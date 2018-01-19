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Дождливую погоду обещают синоптики Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (577)
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В выходные дни погоду Абхазии формирует передняя часть Средиземноморского циклона с относительно теплыми массами воздуха с юга, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Дождь в субботу ночью и утром, кратковременный слабый дождь в воскресенье, обещают синоптики Абхазии с 20 по 21 января.

Температура воздуха ночью от +6˚С до +11˚С, днем от +10˚С до +15˚С.

Температура морской воды +10˚С.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.

Волнение морской воды значительное, три-пять баллов.

Относительная влажность воздуха 80-90%.

В столице Абхазии синоптики прогнозируют в субботу ночью и утром дождь, в воскресенье осадки маловероятны. Температура воздуха в Сухуме ночью + 9°С, днем +14°С.

Темы:
Погода в Абхазии (577)



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