Дождливую погоду обещают синоптики Абхазии на выходные

В выходные дни погоду Абхазии формирует передняя часть Средиземноморского циклона с относительно теплыми массами воздуха с юга, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Дождь в субботу ночью и утром, кратковременный слабый дождь в воскресенье, обещают синоптики Абхазии с 20 по 21 января.

Температура воздуха ночью от +6˚С до +11˚С, днем от +10˚С до +15˚С.

Температура морской воды +10˚С.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.

Волнение морской воды значительное, три-пять баллов.

Относительная влажность воздуха 80-90%.

В столице Абхазии синоптики прогнозируют в субботу ночью и утром дождь, в воскресенье осадки маловероятны. Температура воздуха в Сухуме ночью + 9°С, днем +14°С.