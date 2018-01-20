Убийство Манучара Чачба: оскорбленный крестьянин, или захват власти

История всегда неоднозначна и имеет множество трактовок. Так и с убийством последнего владетельного князя Манучара Чачба, который был убит крестьянином Маджи Кварацхелия. Корреспондент Sputnik Абхазия попыталась разобраться в запутанной истории убийства.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В селе Дурипш, недалеко от реки Хипста, находятся могилы, которым уже около 200 лет. Еще в советское время, по словам местного жителя Бадры Кварацхелия, к этим могилам приходили почтить память представители рода. Сегодня здесь сохранились одни замшелые плиты, обросшие колючкой.

Фамильных кладбищ в Дурипше, кстати говоря, много. Но, как отмечает местный житель, эти могилы имеют особое значение для всех бзыбских представителей рода Кварацхелия.

"Здесь находится первое захоронение фамилии Кварацхелия в селе Дурипш, в местности Абгара, представители этой фамилии поселились здесь в начале 19 века, когда Абгара еще не была заселена практически никем. Здесь тогда жили только представители рода Лакрба, другие же части Дурипша не были тронуты человеком", — поясняет он.

Самое интересное, как оказалось, не то, что сюда мигрировал родоначальник фамилии в бзыбской Абхазии, а то, что он был убийцей князя.

"В селе Бедиа в 1813 году крестьянин Маджи Кварацхелия убил владетеля Самурзаканского удельного княжества Манучара Чачба-Шервашидзе, и после народного суда Маджи Кварацхелия переселился в бзыбзскую Абхазию", – рассказывает местный житель.

Про убийство владетельного князя, по словам Бадры, написано во многих исторических книгах. Однако все источники трактуют это событие по-разному.

"Например, некоторые историки считают, что зять рода Дадиани Манучар Чачба был достойным человеком, и что Маджи был наемным убийцей, – говорит он. – Но в других источниках говорится, что князь был убит за использование им права первой ночи. Крестьянин Маджи Кварацхелия не смог стерпеть такой позор со стороны владетельного князя и убил его".

По словам сельчанина, после убийства в Окуме созвали народное собрание и судили преступника. Однако крестьяне взяли Маджи Кварацхелия под опеку и добились освобождения. После народного суда было решено, что он переселится в бзыбзскую Абхазию.

"Таким образом, Маджи вынужден был оставить свои владения и переселиться в Бзыбскую Абхазию, где он выбрал местом для жизни село Дурипш, которое, как уже говорилось, еще практически никем не было заселено. Новое жилище он построил у побережья реки Хипста, здесь же начинается ущелье, а если спуститься вниз к реке, то можно попасть в пещеру – идеальное место для абрека. Как характеризуют Маджи многие источники, он был очень смелым и честолюбивым человеком, любил трудиться и никогда не сидел сложа руки. В Дурипше он быстро освоился, обзавелся живностью и занимался скотоводством", — отметил житель.

© Sputnik Сария Кварацхелия Пещера у долины реки Хыпста

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Историк Михаил Гунба подтвердил корреспонденту Sputnik неоднозначную трактовку этой старинной криминальной истории.

"Манучар Чачба – довольно-таки интересная фигура. Он пришел к власти после смерти его дяди Левана. Манучар был зятем мингрельских князей Дадиани, являлся проводником их политики. Самурзаканский край первым вступил в состав Российской империи. Но у князя Дадиани был план присоединения Самурзакана к Мингрелии. Поэтому есть все основания предполагать, что к 1813 году Манучар был убит именно по приказу Левана Дадиани", – считает историк.

После смерти Манучара Чачба Леван Дадиани осуществляет опеку над Александром и Дмитрием — детьми самурзаканского князя и племянниками коварного Левана.

"Но, когда племянники подросли, Леван Дадиани убивает Дмитрия Чачба, а Александра отправляет в Сибирь. В тот же период начинается активное влияние рода Дадиани на Самурзакан. Но, конечно, все знают историю, как местные жители взбунтовали, говорили, что они абхазы, а не мингрелы. Почему? – задается вопросом Михаил Гунба, и сам же отвечает. – Потому что в Самурзакане было вольное общество, а в Мингрелии – крепостничество, а абхазы никогда с этим не смирились бы. И что касается смерти Манучара, то можно предположить, что за этим действительно стояли представители рода Дадиани".

Как отметил Гунба, нельзя утверждать, что убийство князя была личной инициативой крестьянина Маджи Кварацхелия.

"Скорее всего, там не обошлось без козней рода Дадиани. По крайней мере, есть такая официальная версия у историков. А то, что князь якобы был убит из-за права первой ночи, возможно, – это был повод. Я думаю, что все это было просто спровоцировано. Ничего просто так не происходит, – убежден историк. – Всегда за этим что-то кроется. Кстати, убийство Манучара очень похоже на убийство Келешбея. Конечно, поводом в этом случае стало другое".

Михаил Гунба убежден, что убийства Келешбея и Манучара – звенья одной цепи, целью которых была колонизация Абхазии со стороны мингрельских правящих кругов.

История человечества всегда имеет множество трактовок. Но какая бы ни была правда, два факта неоспоримы – князь был убит, а убийца переселился в западную Абхазию.