Почему абхазы берут на себя чужие невзгоды: что значит "сбыкухшоуп"

Марина из Гагры спрашивает: Что означает абхазское выражение "сбыкухшоуп"? Откуда оно взялось и когда используется?



Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказала фольклорист-этнолог Цира Габния, выражение "сбыкухшоуп" ("саабыкухшоуп", "сааукухшоуп") носит обрядовый характер и связан с обрядом жертвоприношения.

По ее словам, в традиционной культуре абхазов считалось, что любая болезнь ниспослана богом, и каждая болезнь имеет своего бога.

© Sputnik. Валерий Шустов Итабуп и не только: особенности абхазского этикета

"И если человек заболевал, например, коклюшем, делали обряд "акуршара" с жертвоприношением. Термин "акуршара" переводится как "обводить". Брали молодую курочку, которая еще не несла яйца, так сказать, грехов не имеет, и приносили в жертву этой болезни. Обводили курочку вокруг головы больного и отпускали. Этим самым человека освобождали от болезни, возвращали ему здоровье, принося в дар богу курочку", — пояснила фольклорист.

Габния заметила, что раньше традиционно это выражение произносили люди в возрасте, пожилые по отношению к гостям, к близким людям.

"Это обычно произносили бабушки. Если пришел гость, обязательно совершали ритуал "акуршара" — вокруг него справа налево обходили. Это означало, что она готова взять на себя все негативное, что может с человеком случиться – болезни, неудачу и даже смерть. Таким ритуалом она как бы говорила "все на себя беру", — сказала Цира Габния.

Фольклорист отметила, что сегодня не каждый задумывается над обрядовым значением слова, но выражая свою благосклонность, предрасположенность, доброжелательное отношение к человеку говорят "саабыкухшоуп".

"Дословного перевода на русский язык нет, но по смыслу "я готов жертвовать собой вместо тебя". Если по семантике "я беру на себя все невзгоды твои". Произнося эти слова перед человеком, говорящий как бы обращается к божеству болезни. Сейчас только словесно, движения не делается, вокруг человека не ходят. В слова вкладывается смысл выражения, который можно перевести как "я себе беру все твои болезни", — сказала фольклорист-этнолог Цира Габния.

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