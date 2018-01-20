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Почему абхазы берут на себя чужие невзгоды: что значит "сбыкухшоуп"

© AFP 2018/ FRANCK FIFE
В Абхазии
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В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Марина из Гагры спрашивает: Что означает абхазское выражение "сбыкухшоуп"? Откуда оно взялось и когда используется?

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказала фольклорист-этнолог Цира Габния, выражение "сбыкухшоуп" ("саабыкухшоуп", "сааукухшоуп") носит обрядовый характер и связан с обрядом жертвоприношения.

По ее словам, в традиционной культуре абхазов считалось, что любая болезнь ниспослана богом, и каждая болезнь имеет своего бога.

Столетний житель села Шрома Баграт Вахтангадзе с внучкой
© Sputnik. Валерий Шустов
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"И если человек заболевал, например, коклюшем, делали обряд "акуршара" с жертвоприношением. Термин "акуршара" переводится как "обводить". Брали молодую курочку, которая еще не несла яйца, так сказать, грехов не имеет, и приносили в жертву этой болезни. Обводили курочку вокруг головы больного и отпускали. Этим самым человека освобождали от болезни, возвращали ему здоровье, принося в дар богу курочку", — пояснила фольклорист.

Габния заметила, что раньше традиционно это выражение произносили люди в возрасте, пожилые по отношению к гостям, к близким людям.

"Это обычно произносили бабушки. Если пришел гость, обязательно совершали ритуал "акуршара" — вокруг него справа налево обходили. Это означало, что она готова взять на себя все негативное, что может с человеком случиться – болезни, неудачу и даже смерть. Таким ритуалом она как бы говорила "все на себя беру", — сказала Цира Габния.

Фольклорист отметила, что сегодня не каждый задумывается над обрядовым значением слова, но выражая свою благосклонность, предрасположенность, доброжелательное отношение к человеку говорят "саабыкухшоуп".

"Дословного перевода на русский язык нет, но по смыслу "я готов жертвовать собой вместо тебя". Если по семантике "я беру на себя все невзгоды твои". Произнося эти слова перед человеком, говорящий как бы обращается к божеству болезни. Сейчас только словесно, движения не делается, вокруг человека не ходят. В слова вкладывается смысл выражения, который можно перевести как "я себе беру все твои болезни", — сказала фольклорист-этнолог Цира Габния.

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В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

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