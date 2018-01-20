Сладкое занятие сестер из Гудауты: совместить несовместимое

Татьяна и Эсма Арджения больше года занимаются производством домашнего варенья. О том, как приготовить варенье из тыквы и как смешать хурму с черным перцем читайте в репортаже Асиды Квициния.

Асида Квициния, Sputnik

Варенье из кабачков, ассорти из мандарин, фейхоа и облепихи, пастила из алычи и производство других сладостей наладили на дому сестры Арджения из Гудауты.

"Наши рецепты уникальны, мы все придумываем и готовим сами. Ищем новые подходы, смешиваем разные ингредиенты и в результате у нас получаются такие необычные, но вкусные варенья. Классическое повидло и джемы, мы также готовим, но они всем уже поднадоели и хочется разнообразия, и мы начинаем экспериментировать. Если эксперимент оказался неудачный, стараемся добавить что-нибудь необычное, чтобы вкус варенья заиграл по-новому", — рассказывает кулинар Татьяна Арджения.

Татьяна Арджения по образованию филолог, после университета она стала преподавать абхазский язык в школе. Есма вообще журналист. Больше года назад, сидя на кухне, две сестры решили создать свое собственное общее дело, которые на сегодняшний день занимает большую часть их жизни.

"Как-то вечером мы с моей сестрой сидели на кухне и вспоминали нашу бабушку. Во время войны мы находились у нее в деревне, ее сын и супруг были на фронте, а получая увольнительные на несколько дней со своими друзьями, они возвращались домой. Время было тяжелое, продукты были в дефиците, но наша бабушка всегда находила, чем накормить родных и гостей, и старалась приготовить какую-нибудь сладость. Она была большой мастерицей. Варенье из тыквы, которое так любят наши покупатели, мы позаимствовали у нее, и сама идея открыть свое маленькое дело пришла к нам, пока мы сидели там, на кухне, и вспоминали сладости, которыми нас угощала бабушка", — вспоминает Татьяна.

© Sputnik / Илона Хварцкия Приготовление варенья

Все свои кулинарные шедевры, сестры готовят дома на кухне, но в настоящее время дома у Арджения идет ремонт, и процесс приготовления творческих рецептов сестер мы наблюдали в одной из сухумских апацх.

Сестры Арджения сильно похожи между собой, одинаково собраны, аккуратны, без лишних движений и суетливости. Помогая друг другу, показывали, как правильно смешать цитрусы и фрукты, чтобы не получить несуразную смесь, а вкусное варенье ассорти.

Ростки

Свое маленькое производство кулинары из Гудауты назвали "Ахчарах", что в переводе с абхазского означает "ростки".

"Мы считаем свое дело продолжением, ростками, которые взяли свое начало от мастерства бабушки, и надеемся в будущем стать большим, цветущим деревом", — объясняет Татьяна.

Затея сестер стала развиваться быстро, родные поддержали и помогли девушкам. Варенье из тыквы и кабачков шокирует многих клиентов сестер Арджения. По вкусу похоже на абрикос или ананас.

"Все что мы готовим, произрастает у нас в садах. Из мандарин никто никогда варенье не варил, а их у нас было в изобилие. Каждый год большую часть цитрусовых фруктов мы отправляли на продажу, но в этот раз мы решили приготовить мандариновое варенье, которое стало очень популярным не только для приезжих гостей Абхазии, но и для местных жителей", — дополнила сестру Есма.

Мастерицы готовят пастилу из алычи, чернослива и джемы из клубники, малины и киви.

© Sputnik / Илона Хварцкия Приготовление варенья

"Все необходимые продукты у нас всегда есть в наличие, а все, что не хватает мы докупаем, чтобы всем желающим досталась наша продукция. Сейчас мы экспериментируем с мандаринами в сочетании с фейхоа и облепихой. Я думала, чтобы такого придумать, чтобы было вкусно и было интересно потребителю. У нас хорошо произрастает облепиха, но найти ей применение оказалось совсем не просто, варенье из нее не получается, я решила добавить фейхоа и посмотреть, как это будет выглядеть. И это попытка оказалась провальной. Затем на ум пришли мандарины, тогда долго не думая, я решила пустить их вход. Неожиданно, но получилось очень вкусно, все были довольны, и не одной баночки не осталось", — гордится Татьяна.

Пока Татьяна делилась с нами процессом готовки и рассказывала о создании новых видов варенье, Есма нарезала цитрусы и фрукты, чтобы отправить их в кипящий сахарный сироп, который уже полчаса томился на плите.

Процесс приготовления ассорти из мандарин, фейхоа и облепихи долгий, требует большого терпения, говорит Татьяна.

"Все фрукты для варенье необходимо подбирать тщательно, плоды должны быть мелкими, что бы в процессе варки они не разварились. На первом этапе мы разрезаем фрукты, учитывая пропорции один килограм мандаринов, один килограм фейхоа, и всего 300 граммов облепихи, если ее будет много варенье станет горчить. Все фрукты по очереди засыпаются в уже готовый сахарны сироп, и начинается долгий процесс варки. Доводя варенье до определенной консистенции мы снимаем его с огня и доводим до полного остывания, затем ставим обратно на огонь, этот процесс мы повторяем четыре раза и только на четвертый раз варенье можно считать готовым", — объясняет кулинар.

© Sputnik / Илона Хварцкия Приготовление варенья

Фруктовые ассорти стали новым этапом для сестер. В этом году из-за нашествия клопов, много фруктов и овощей пострадало в садах Арджения.

Год был немного провальный. Тыкв оказалось мало, но сестры сварили ассорти из мандарин и груши, из тыквы, мандарин и фейхоа, варенье из хурмы. Свое производство они в основном сбывают по интернету, там у девушек налаженная система, и сестры предлагают доставку в любой регион страны. Все производство проходит на дому, но в будущем девушки планируют открыть свой цех домашних заготовок, также в скором времени Арджения планируют выйти на российский рынок и покорять уже новые горизонты.