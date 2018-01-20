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20 января 1993 года: Абхазия требует отпустить заложников

© Фото: из фотоальбома Аиааира
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (160)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Как уже сообщалось, 18 января 1993 года, после повреждения, полученного от попадания тепловой ракеты, в районе высокогорного села Сакен, контролируемого грузинской стороной, совершил аварийную посадку вертолет Адлерского авиапредприятия, перевозивший гуманитарную помощь в блокадный город Ткуарчал.

"Экипаж вертолета из трех человек и пятеро пассажиров, в числе которых находится заместитель Председателя Совета Министров Абхазии Лабахуа З.А., взяты в качестве заложников грузинской стороной и в настоящее время находятся в городе Сухум",-говорится в заявлении Президиума Верховного Совета Абхазии.

Президиум Верховного Совета Республики Абхазия, заявляя решительный протест в связи с нападением на вертолет, перевозивший гуманитарную помощь голодающему населению Ткуарчала, требует незамедлительного освобождения взятых в заложники пассажиров и членов экипажей пострадавшего и поисково-спасательного вертолетов, а также возвращения захваченного гуманитарного груза.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (160)



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