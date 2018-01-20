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Самку переднеазиатского леопарда по кличке Виктория выпустили назад в дикую природу 28 декабря на гребень горы Ацархва

Тания о гибели леопарда Виктории: естественный отбор

© Фото: предоставлено АНО "Центр природы кавказа"
В Абхазии
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Переднеазиатского леопарда поймали в Абхазии (25)
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Самка переднеазиатского леопарда Виктория была найдена мертвой на территории Кавказского заповедника в пятницу 19 января.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Естественным отбором назвала гибель леопарда Виктории в горах Кавказа замдиректора Рицинского национального реликтового парка Инга Тания в беседе с ведущим радио Sputnik Абхазия.

Леопард в селе Лыхны
© Sputnik / Томас Тхайцук
Самка леопарда, пойманная в Абхазии, найдена мертвой в горах

"Есть информация о том, что Виктория могла погибнуть в результате охоты на крупного зверя. В дикой природе идет постоянная борьба между хищниками и жертвами. В данном случае жертва оказалась сильнее хищника. Это и есть естественный отбор", — сказала Тания.

Это не повод для огорчения, добавила она, так как Минприроды России сообщило о том, что программа по реинтродукции леопарда на Кавказе продолжится и в скором времени будут выпущены на свободу три самки этого вида хищников.

Житель села Лыхны Гудаутского района поймал в своем саду, воровавшую кур, самку переднеазиатского леопарда Викторию в ноябре 2017 года.

В середине июля 2016 года для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника в дикую природу были выпущены три переднеазиатских леопарда: самка Виктория, самцы Килли и Ахун.

Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

Темы:
Переднеазиатского леопарда поймали в Абхазии (25)



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