Тания о гибели леопарда Виктории: естественный отбор

Самка переднеазиатского леопарда Виктория была найдена мертвой на территории Кавказского заповедника в пятницу 19 января.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Естественным отбором назвала гибель леопарда Виктории в горах Кавказа замдиректора Рицинского национального реликтового парка Инга Тания в беседе с ведущим радио Sputnik Абхазия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Самка леопарда, пойманная в Абхазии, найдена мертвой в горах

"Есть информация о том, что Виктория могла погибнуть в результате охоты на крупного зверя. В дикой природе идет постоянная борьба между хищниками и жертвами. В данном случае жертва оказалась сильнее хищника. Это и есть естественный отбор", — сказала Тания.

Это не повод для огорчения, добавила она, так как Минприроды России сообщило о том, что программа по реинтродукции леопарда на Кавказе продолжится и в скором времени будут выпущены на свободу три самки этого вида хищников.

Житель села Лыхны Гудаутского района поймал в своем саду, воровавшую кур, самку переднеазиатского леопарда Викторию в ноябре 2017 года.

В середине июля 2016 года для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника в дикую природу были выпущены три переднеазиатских леопарда: самка Виктория, самцы Килли и Ахун.

Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).