Санитарный врач рассказала, есть ли альтернатива государственной вакцинации

Нана Аргун, 33 года, из Сухума спрашивает: Я хочу задать вопрос по вакцинации. Скажите, пожалуйста, почему у населения нет права выбора, какими вакцинами прививаться? К примеру, от гриппа можно привиться только вакциной "Гриппол", а доступа к таким вакцинам, как "Инфлювак", "Ваксигрипп" и так далее нет. Их невозможно заказать в аптеках, также ими невозможно привиться платно. И еще вопрос про платные вакцины — почему, если государство не может обеспечить вакцинацию детей, например, от менингококка, родители не могут сделать это платно (вакцина Менактра), как в других странах?

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказала главный государственный санитарный врач республики Людмила Скорик, вакцинация, которая осуществляется в Абхазии, — строго государственная программа и она не может быть платной.

"Платная вакцинация, которая осуществляется в других странах, организуется частными фирмами. Эта деятельность по всем странам строго лицензируется и контролируется. В наших условиях таких организаций на территории Абхазии нет и быть не может. Вакцина должна иметь строгий контроль. Что это за препарат, где сертифицируется, как проходит границу, как хранится — это вопросы, которые на данный период времени государство не может пустить в частные руки", — отметила Скорик.

Как она объяснила, вакцинация в частных прививочных кабинетах России осуществляется следующим образом: любой желающий обращается в кабинет с документом, удостоверяющим его личность, с ним заключается договор на оказание ему или его ребенку платных медицинских услуг, заполняются медицинские и юридические формы на медицинское вмешательство, где все риски (ответственность) обратившийся берет на себя, обратившемуся предлагаются на выбор иммунопрепараты от любого инфекционного заболевания, имеющиеся в наличии в данном кабинете, озвучивают цены на них.

"После осмотра пациента специалистом-иммунологом, производится медицинская манипуляция выбранной вакциной. Не всегда платный прививочный кабинет РФ располагает дорогостоящими вакцинами, а не редко в наличии имеются вакцины, которыми производят вакцинацию государственные поликлиники на бесплатной основе. Иммунобиологических препаратов из "интернета" может не быть, так как они не сертифицированы в РФ, и тогда их точно не будет в прививочных кабинетах, ни государственных, ни частных организаций", — отметила Людмила Скорик.

По ее словам, платная вакцинация по экономическим соображениям в республике невозможна.

"Нет предпринимателя, мецената, который затратит определенную сумму денег, не получая при этом прибыли. Расходы на организацию прививочных кабинетов намного выше, чем предполагаемая прибыль частной клиники. Потому что стоимость платной вакцинации будет завышена намного. Не придет то количество пациентов в прививочные кабинеты, чтобы покрыть расходы. Вакцина в частном кабинете будет стоить таких денег, которое население не заплатит, — заметила главный санитарный врач республики. — Если один-два родителя имеют желание провести вакцинацию ребенка иностранной вакциной, которой нет в прививочном календаре или у нас в наличии, то, я думаю, они могут вывести своих детей".

При этом Людмила Скорик подчеркнула, что не рекомендовала бы никуда ездить, потому что Министерство здравоохранения Абхазии организует вакцинацию даже лучшего качества, чем в России.

"Качество наших вакцин высочайшее. Международные организации доставляют их непосредственно от производителей. А компаний-производителей вакцин, кому разрешено изготавливать иммуно-биологические препараты в мире пять-шесть, не больше ", — отметила Скорик.

Поставкой детских прививок в Абхазию все послевоенное время занимается Детский фонд ООН – ЮНИСЕФ. Завозятся в республику все необходимые вакцины — против туберкулеза, гепатита, полиомиелита, дифтерии, кори, коклюша и столбняка, ротавирусной инфекции и других.

Используются вакцины — "Туберкулез", "Вакцина КПК" (для лечения кори, паротитпа, краснухи), "Пневмо" (против пневмококковой инфекции), "Гексавакцина" (против дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B, Hib – гемофильная инфекция типа b, полиомиелит), "Rota" (для лечения ротавирусных инфекций), "Пентавакцина" (против дифтерии, столбняка, коклюша, Hib — гемофильная инфекция типа b, гепатита B). Вакцинация "Гриполл плюс" проводится один раз в год.

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