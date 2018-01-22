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Свалка аммиачных баллонов на окраине Сухума в районе Маяка

Незаконная свалка аммиачных баллонов обнаружена на окраине Сухума

© Sputnik Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Сотрудники МЧС в селе Баслата обнаружили 51 брошенных аммиачных емкостей советского производства и 57 – импортных, предположительно, турецких.

СУХУМ, 22 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Незаконная свалка емкостей из-под аммиака была обнаружена на окраине Сухума, в селе Баслата, об этом сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

В селе Баслата, рядом с полуразрушенным зданием, обнаружили 51 емкостей советского производства, на которых были сбиты вентили, и 57 – импортных, предположительно турецкого производства. Баллоны были с маркировкой "Аmonyak" и химической формулой NH₃.

Сотрудники МЧС и химик-дозиметрист Ольга Пустоварова на месте определили, что в емкостях нет химического вещества, и опасности для жизни людей они не представляют.

"По маркировке баллонов можно сказать, что там содержался аммиак, который, скорее всего, использовали в промышленных целях. Аммиак – химическое вещество, которое может нанести вред здоровью человека. Но так как баллоны сейчас пустые, они не представляют опасности для здоровья человека", — сказала химик-дозиметрист.

По словам начальника отдела гражданской защиты и поиска пропавших без вести Маврикия Амичба, предположительно баллоны уже не пригодны для использования, и их готовили для сдачи на металлолом.

"Видно, что уже специально сбили вентили. И эти баллоны не пригодны для использования. Один баллон служит порядка 40 лет. Сложно установить прямо сейчас, сколько лет этим емкостям. Чтобы точно знать, нужно следствие проводить, но на вид им уже более 40 лет, и заправлять их крайне опасно, так как могут быть утечки", — сказал он.

Утилизировать емкости, как рассказал Амичба, смысла нет, так как они не представляют опасности. Информацию об обнаружении незаконного выброса баллонов сотрудники МЧС передадут в Генеральную прокуратуру и МВД Абхазии.

Аммиак — бесцветный газ с резким характерным запахом. Большая часть получаемого в промышленности аммиака идет на приготовление азотной кислоты, азотных удобрений, красителей. Аммиак опасен при вдыхании, поражает глаза, а при высоких концентрациях возможен смертельный исход. При контакте с кожей может оставить тяжелый химический ожог.




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