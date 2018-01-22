Похолодание и дождь со снегом: погода в Абхазии на неделю

По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы на этой неделе погода в Абхазии ухудшится.

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в понедельник и вторник до вечера на территории Абхазии облачная погода, без осадков.

C вечера вторника и до пятницы погода будет ухудшаться в результате прохождения атмосферных фронтов с запада и юго-запада, ожидается дождь, местами дождь со снегом. В предгорьях и горах снег. В пятницу с приходом антициклона погода прояснится, осадки прекратятся.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 11-13 метров.

Температура воздуха ночью +4°С +9°С, днем +8°С +13°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение на море от умеренного до значительного, более четырех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.