22 января 1993 года: беспричинная стрельба грузинских гвардейцев в Сухуме

Из дневника находившейся в оккупированном Сухуме пенсионерки Людмилы Тарнава: "С тех пор, как в доме напротив нашего, в пустующих квартирах поселились гвардейцы из Грузии, я живу, как на вулкане. До сих пор соседи – грузины и живущие вокруг нашего дома в частных домах мегрелы меня не обижали, и я жила относительно спокойно, доверяясь им", — говорится в дневнке.

Однако после того как в доме напротив поселились грузинские гвардейцы ее относительно спокойному житью наступил конец.

"Вчера к вечеру раздалась автоматная очередь два раза, то ли прямо в нашем доме, то ли во дворе или перед моими окнами. У меня в квартире задрожали стекла на окнах. Я испугалась, погасила свет, ушла в ванную комнату. Зачем так беспричинно стрелять, пугать людей? Они просто балуются и часто пьяные", — пишет пенсионерка.

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