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22 января 1993 года: беспричинная стрельба грузинских гвардейцев в Сухуме

© Фото: Архив
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (162)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника находившейся в оккупированном Сухуме пенсионерки Людмилы Тарнава: "С тех пор, как в доме напротив нашего, в пустующих квартирах поселились гвардейцы из Грузии, я живу, как на вулкане. До сих пор соседи – грузины и живущие вокруг нашего дома в частных домах мегрелы меня не обижали, и я жила относительно спокойно, доверяясь им", — говорится в дневнке.

Однако после того как в доме напротив поселились грузинские гвардейцы ее относительно спокойному житью наступил конец.

"Вчера к вечеру раздалась автоматная очередь два раза, то ли прямо в нашем доме, то ли во дворе или перед моими окнами. У меня в квартире задрожали стекла на окнах. Я испугалась, погасила свет, ушла в ванную комнату. Зачем так беспричинно стрелять, пугать людей? Они просто балуются и часто пьяные", — пишет пенсионерка.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (162)



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  • Сотрудница аптеки разбирает лекарства, фото из архива
    Детям не игрушки!

    Азербайджанские парламентарии намерены запретить продажу лекарственных препаратов лицам, не достигшим 14 лет.

  • К. Карапетян на открытии солнечных панелей в Талине
    На старт!

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