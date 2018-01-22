Вечером дождь: погода в Абхазии на вторник

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что к вечеру вторника в результате прохождения холодного атмосферного фронта, погода изменится, ожидается дождь.
Атмосферное давление низкое – 754 миллиметра ртутного столба, будет медленно повышаться.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 11 метров.
Температура воздуха ночью +5˚С +10˚С, днем + 10˚С +15˚С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды от умеренного в два балла до значительного в четыре балла.
Относительная влажность воздуха 70 —90%.