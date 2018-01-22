Купалба: договор с ПМР был первым межгосударственным документом Абхазии

22 января 2018 года исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений и подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Абхазией и Приднестровской Молдавской Республикой.

СУХУМ, 22 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Договор с Приднестровской Молдавской Республикой был первым соглашением в современной истории Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik глава представительства ПМР в Абхазии Гарри Купалба.

"Абхазия в тот период еще не имела никаких соглашений, так же, как и Приднестровье. Когда началась Отечественная война народа Абхазии, приднестровцы, конечно же, сразу откликнулись, и первые добровольцы численностью порядка 25 человек приехали в Абхазию", — добавил он.

Гарри Купалба рассказал о предыстории подписания соглашения между Абхазией и ПМР.

"В сентябре 1992 года первый президент Приднестровской Молдавской Республики Игорь Смирнов приехал в Абхазию. Он был знаком с председателем Верховного Совета Абхазии Владиславом Ардзинба, они работали вместе в ВС СССР и с началом боевых действий в Абхазии они установили между собой определенные контакты. Делегация из ПМР приехала в Гудауту, состоялась встреча с Владиславом Ардзинба, во время этой встречи договорились о контактах и помощи, которую может оказать Приднестровье Абхазии", — подчеркнул Гарри Купалба.

В октябре 1992 года в республику приехали инженеры-техники, рассказал он.

"Они начали в Гудауте запускать предприятие по выпуску мин и артиллерийского вооружения. На том этапе Абхазия, конечно, не имела ни вооружения, ни техники, соответствующей подготовки и людских ресурсов. Приднестровцы, которые приехали сюда, уже имели опыт ведения боевых действий, они не были в одном месте, их распределили, чтобы они могли поделиться тем опытом, который есть у них", — подчеркнул глава представительства ПМР в Абхазии.

22 января 1993 года в Абхазию приехала делегация из Приднестровской Молдавской Республики.

© flickr.com/ Vitaliy Velikodniy Эксперты о статусе ПМР: имеет право на самостоятельную судьбу

"Делегация привезла подготовленный и согласованный проект договора и его подписали два руководителя", — сказал Купалба.

С момента подписания первого документа, Абхазия и ПМР уже подписали более 30 соглашений различного уровня.

"Это соглашения между министерствами, ведомствами, комитетами, между учебными заведениями и так далее", — подчеркнул он.

Гарри Купалба отметил, что в последние годы в представительство Приднестровья в Абхазии обращаются не только жители ПМР но и Молдовы.

"Кто-то приезжает отдыхать, кто-то приезжает работать в Абхазию. Бывают случаи утери документов, и мы по возможности оказываем этой категории людей помощь", — сказал он.

По словам Купалба, был период, когда Абхазия и ПМР активно обменивались творческими коллективами.

"Творческие коллективы Абхазии ездили в Приднестровье, проводили выступления, и то же самое происходило здесь. Но в последнее время эта работа поутихла, не потому, что нет желания, а из-за того, что с 2006 года Приднестровью объявлена большая блокада. Сначала это была информационная блокада, затем экономическая, а сейчас и транспортная блокада", — отметил Купалба.

Несмотря на трудности, контакты между республиками продолжаются, сказал он.

"Для того чтобы сегодня попасть в Приднестровье, нужно обязательно полететь в Кишинев, другого пути нет. Граждане России через Украину не могут попасть в Приднестровье. В Кишиневе не всегда пропускают людей в ПМР, были случаи, когда наши дипломаты не могли попасть на территорию Приднестровья", — подчеркнул Гарри Купалба.

Купалба заметил, что дипломатическое представительство ПМР в Абхазии оказывает содействие всем организациям, предприятиям, ведомствам, которые дислоцированы в Приднестровье, в налаживании контактов с коллегами в Абхазии.