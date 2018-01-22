02:38 23 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Кошка породы британская на выставке кошек Зимний кубок Кот-Инфо в Москве

Кошка на сосне: необычная спасательная операция прошла в Сухуме

© Sputnik. Natalia Seliverstova
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Деятельность МЧС Абхазии (100)
40020

Спасателям МЧС Абхазии понадобилось около двадцати минут, чтобы по раздвижной лестнице добраться до кошки и спасти ее.

СУХУМ, 22 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кошка одной из жительниц Сухума залезла на сосну, но самостоятельно не смогла спуститься. На место приехали сотрудники МЧС Абхазии.

Случилось это днем в воскресенье 21 января. Кошка вскарабкалась на сосну и, оказавшись на высоте примерно трехэтажного дома, побоялась спускаться. Отчаянно мяуканье животного услышала хозяйка и вызвала спасателей.

"В 14.02 поступил звонок от жительницы Сухума о том, что ее кошка залезла на дерево и не может спуститься обратно. Наши работники выехали и вскоре прибыли на место", — прокомментировали в МЧС.

Специалистам понадобилось около 20 минут для того, чтобы по раздвижной лестнице добраться до кошки. Спасение кошки попало в объективы очевидцев. Несмотря на свой испуг она не стала царапать своих спасателей, и терпеливо ждала пока ее спустят на землю.

Внизу животное передали взволнованной хозяйке, которая поблагодарила сотрудников МЧС за спасение домашнего питомца.

 

Темы:
Деятельность МЧС Абхазии (100)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • памятник защитникам отечества в с.Ленингор
    Пустили в тираж

    При содействии администрации Ленингорского района и местных журналистов вышла в печать первая в республике районная газета "Рухс Фидан".

  • Сотрудница аптеки разбирает лекарства, фото из архива
    Детям не игрушки!

    Азербайджанские парламентарии намерены запретить продажу лекарственных препаратов лицам, не достигшим 14 лет.

  • К. Карапетян на открытии солнечных панелей в Талине
    На старт!

    Армения может стать стартовой площадкой для предпринимателей в рамках ЕАЭС – страна активизирует сотрудничество с Китаем, Ираном, Индией, Сингапуром и другими странами.

  • В.Путин и Н.Назарбаев во время встречи в Челябинске
    Звонок другу

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поговорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным о результатах своей поездки в США.

  • Флаг России. Архивное фото
    Будем сотрудничать!

    Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О ратификации договора между Кыргызстаном и Россией о развитии военно-технического сотрудничества".

  • Обвиняемые по делу Регнум беседуют с адвокатами накануне заседания суда
    Посадить, но отпустить

    Гособвинитель попросил назначить фигурантам "дела Регнума" 5 лет лишения свободы каждому с отсрочкой и освободить в их зале суда.

  • Елена Бачинская передала в Сейм петицию о сохранении в Латвии билингвального образования
    Примите к рассмотрению!

    В латвийский Сейм передали петицию в защиту билингвального образования в республике – под документом подписались более 14 тысяч человек.

  • Наталья Еремина - доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук, кандидат исторических наук
    Под угрозой исчезновения

    Население балтийских государств стремительно сокращается, и программы, которые разрабатывают правительства для решения проблемы, ситуацию не меняют.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Предвыборная риторика

    Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал заявление спикера парламента страны "выставить счет" России за якобы "оккупацию" Приднестровья.

  • Душанбе в декабре, архивное фото
    Символ праздника

    В Таджикистане объявлен конкурс на лучшую эмблему к празднованию 30-летия государственной независимости республики.

  • Мужчина в автобусе у замерзшего окна
    Вовремя успели

    Узбекистанцев спасли от новой трагедии в Казахстане: два автобуса с сотней пассажиров застряли в мороз на трассе в Акмолинской области.

  • Борьба с преступностью
    Самый гуманный суд

    Признанный виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи Тоомас Семыкин может быть оправдан по апелляционной жалобе адвоката.

  • памятник защитникам отечества в с.Ленингор
    Пустили в тираж

    При содействии администрации Ленингорского района и местных журналистов вышла в печать первая в республике районная газета "Рухс Фидан".

  • Сотрудница аптеки разбирает лекарства, фото из архива
    Детям не игрушки!

    Азербайджанские парламентарии намерены запретить продажу лекарственных препаратов лицам, не достигшим 14 лет.

  • К. Карапетян на открытии солнечных панелей в Талине
    На старт!

    Армения может стать стартовой площадкой для предпринимателей в рамках ЕАЭС – страна активизирует сотрудничество с Китаем, Ираном, Индией, Сингапуром и другими странами.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Тактико-специальные учения Новороссийского гарнизона Южного военного округа
Пролетая над: лучшие кадры с воздуха
Bamboleo: музыкант из Перу поет на набережной Сухума
Bamboleo: музыкант из Перу поет на набережной Сухума
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
Самые страшные стихийные бедствия XXI века

Соцсети

Sputnikabkhazia