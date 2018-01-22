Кошка на сосне: необычная спасательная операция прошла в Сухуме

Спасателям МЧС Абхазии понадобилось около двадцати минут, чтобы по раздвижной лестнице добраться до кошки и спасти ее.

СУХУМ, 22 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кошка одной из жительниц Сухума залезла на сосну, но самостоятельно не смогла спуститься. На место приехали сотрудники МЧС Абхазии.

Случилось это днем в воскресенье 21 января. Кошка вскарабкалась на сосну и, оказавшись на высоте примерно трехэтажного дома, побоялась спускаться. Отчаянно мяуканье животного услышала хозяйка и вызвала спасателей.

"В 14.02 поступил звонок от жительницы Сухума о том, что ее кошка залезла на дерево и не может спуститься обратно. Наши работники выехали и вскоре прибыли на место", — прокомментировали в МЧС.

Специалистам понадобилось около 20 минут для того, чтобы по раздвижной лестнице добраться до кошки. Спасение кошки попало в объективы очевидцев. Несмотря на свой испуг она не стала царапать своих спасателей, и терпеливо ждала пока ее спустят на землю.

Внизу животное передали взволнованной хозяйке, которая поблагодарила сотрудников МЧС за спасение домашнего питомца.