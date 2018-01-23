Российские военные в Абхазии взяли "Штурмом" бронетехнику противника

В ходе учебы на полигоне Нагвалоу военнослужащие ЮВО применили самоходные противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С".

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Российские расчеты ракетных комплексов "Штурм-С " ЮВО в Абхазии в ходе тренировки поразили бронетехнику условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

© Фото: Пресс-служба ЮВО Тактику обороны в горах отработали военнослужащие ЮВО в Абхазии

В ходе учебы на полигоне Нагвалоу военнослужащие ЮВО применили самоходные противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С".

"На базе многоцелевых тягачей военные отработали навыки по скрытному занятию огневых позиций и оперативному развертыванию ПТРК с дальнейшим уничтожением целей. Стрельбы электронными пусками ракет осуществлялись по неподвижным и движущимся мишеням на дальностях до пяти километров", — отмечает пресс-служба ЮВО.

Цели для военных определялись на основе данных, полученных от комплексов беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

"Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова все тактические и тактико-специальные учения с боевой стрельбой проводятся с привлечением расчетов комплексов БЛА", — говорится в сообщении.

С декабря прошлого года расчеты противотанковых комплексов изучали тактико-технические характеристики и возможности штатного вооружения и военной техники, а также тренировались на современных компьютеризированных тренажерах, предназначенных для обучения навыкам боевой работы операторов ПТРК "Штурм-С".

Как отмечают военные ЮВО, тренажереры позволяют в режиме реальной обстановки обучать специалистов ПТРК в поражении динамичных целей на различных дальностях.

"Учебные комплексы способны имитировать раздражающие помехи, действующие на оператора при выстреле, в том числе засветку, звуковые эффекты и задымление. Оснащение тренажеров позволяет экономить средства и время на этапе подготовки военнослужащих к боевым стрельбам", — сообщает ЮВО.

Всего в тактико-специальной тренировке противотанкового подразделения принимали участие до 100 военнослужащих базы, было задействовано свыше 20 единиц военной техники.