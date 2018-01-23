23 января 1993 года: авиация врага бьет по мирным селам

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

"На направлении Эшера – Сухум вчера, 22 января, по всему рубежу обороны шли оружейно-пулеметные перестрелки. Вечером подключились артиллерия и танки. Интенсивность стрельбы увеличилась, и она продолжалась до 7 утра. Артиллерийским ударам подверглись мирные села Эшера, Гвандра; ранена пожилая женщина", – говорится в оперативной сводке Министерства обороны Абхазии.

На направлении Очамчыра – Ткуарчал в районе партизанского движения по линии соприкосновения с противником шли перестрелки. Грузинские войска обстреляли из артиллерии близлежащие от города Ткуарчал населенные пункты. Авиация врага наносит удары по мирным селам запрещенным видом оружия, каким являются кассетные "шариковые" бомбы, – отмечено в архивном документе.

"В селах Атара, Кындыг, Тамыш, Баслаху, Пакуаш разрушены дома жителей. Жертв среди мирного населения нет. По согласованию сторон, 25 января откроется воздушный коридор для доставки продовольствия от правительства России и гуманитарных грузов ООН в осажденный город Ткуарчал", – написано в оперативной сводке за 23 января 1993 года.

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