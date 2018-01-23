Ливень и дождь со снегом: погода на среду в Абхазии

В среду территория Абхазии будет находиться во фронтальной зоне, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Облачную погоду и ливневый дождь, местами переходящий в дождь со снегом, прогнозируют синоптики республики на среду 24 января.

В предгорьях и горах снег.

Атмосферное давление пониженное, 756 миллиметров ртутного столба, будет медленно повышаться.

Температура воздуха ночью от +4˚С до +9˚С, днем от +5˚С до +10˚С.

Температура морской воды +10˚С.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду.

Волнение морской воды умеренное до значительного в три балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.