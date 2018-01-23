21:57 23 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Село Псху

Ливень и дождь со снегом: погода на среду в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии (580)
19 0 0

В среду территория Абхазии будет находиться во фронтальной зоне, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Облачную погоду и ливневый дождь, местами переходящий в дождь со снегом, прогнозируют синоптики республики на среду 24 января.

В предгорьях и горах снег.

Атмосферное давление пониженное, 756 миллиметров ртутного столба, будет медленно повышаться.

Температура воздуха ночью от +4˚С  до +9˚С, днем от +5˚С  до +10˚С.

Температура морской воды +10˚С.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду.

Волнение морской воды умеренное до значительного в три балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии (580)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Кабинет министров Латвийской республики, Государственная канцелярия Латвийской республики
    Дело сделано

    Кабмин поддержал законодательные поправки, предусматривающие перевод средних школ на латышский язык обучения к 1 сентября 2021 года.

  • Украинский паспорт, архивное фото
    Скрытая угроза

    Демографическая ситуация в Литве ухудшается: темпы эмиграции не снижаются, растет иммиграция, в страну приезжает все больше украинцев. Чем это может грозить Литве?

  • Кабинет министров
    Вы что тут делаете?

    После реформы правительства Молдовы кабмин уточнит, что входит в компетенции премьера и его заместителей.

  • Окружная администрация города Якутска, архивное фото
    Места забронированы

    В Якутии таджикским мигрантам запретили работать в горнодобывающем секторе – эта мера должна высвободить более 2 тысяч мест для якутян.

  • Мужчина на горнолыжном курорте
    Парное катание

    На зимней Олимпиаде в Корее сборную Узбекистана представят два спортсмена: фигурист Миша Ге и горнолыжник Камиль Тухтаев.

  • Российские флаги за оградой
    Вот это сюрприз!

    Британские разведчики с досадой обнаружили, что русскоязычное население Эстонии в большинстве своем считает Россию успешнее ЕС и не любит ETV+.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Работа художника Сергея Габелия
Крестьянская жизнь и трагические образы: абхазский колорит Габелия
Около 40 тысяч филиппинцев покинули дома из-за угрозы извержения вулкана Майон
Извержение вулкана Майон на Филиппинах
Турецкая военная операция в Сирии
Турецкая военная операция "Оливковая ветвь"

Соцсети

Sputnikabkhazia