Ливень и дождь со снегом: погода на среду в Абхазии

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Облачную погоду и ливневый дождь, местами переходящий в дождь со снегом, прогнозируют синоптики республики на среду 24 января.
В предгорьях и горах снег.
Атмосферное давление пониженное, 756 миллиметров ртутного столба, будет медленно повышаться.
Температура воздуха ночью от +4˚С до +9˚С, днем от +5˚С до +10˚С.
Температура морской воды +10˚С.
Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду.
Волнение морской воды умеренное до значительного в три балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.