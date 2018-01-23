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Боксерские перчатки на стене

Боксер из Абхазии победил в первенстве ЮФО среди юниоров

© Depositphotos/ Sergey Nivens
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (187)
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В первенстве Южного федерального округа по боксу принимало участие около 130 спортсменов из различных городов России.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Боксер из Абхазии Армен Чалукян стал победителем первенства Южного федерального округа среди юниоров в весовой категории 56 килограммов. Об этом Sputnik сообщил президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди оглы.

В Первенстве Южного Федерального округа по боксу среди юниоров участвовали юноши 17-18 лет.

"Это этапное соревнование, до него проходил турнир по Краснодарскому краю, где Армен Чалукян отбирался на первенство ЮФО, там он завоевал первое место. Он провел четыре боя, соперники были хорошие, потому что это спортсмены, прошедшие предыдущий этап", — добавил Карди оглы.

Победа в турнире позволило Армену Чалукяну отобраться на Чемпионат России по боксу под первым номером.

"Армен тренируется в Краснодаре около года. У него очень интересная спортивная карьера, он несколько раз побеждал в первенстве Абхазии, выигрывал международные турниры. Этот парень очень трудолюбивый, он не боится тренировок, соревнований, всегда была надежда, что он станет хорошим спортсменом", — сказал Алик Карди оглы.

Первенство Южного федерального округа проходило в городе Сальск Ростовской области, в нем приняло участие около 130 боксеров. Тренирует спортсмена Эдуард Депелян.

Темы:
Спортивная Абхазия (187)



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