Тайны следствия: как установить психологический портрет по почерку

День ручного письма ежегодно отмечается 23 января. О том, какие тайны может поведать почерк человека, рассказала на радио Sputnik преподаватель АГУ, следователь УВД по городу Сухум Астанда Касландзия.

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В Абхазии на сегодняшний день много специалистов, которые занимаются исследованием почерка. Одна из них – преподаватель АГУ, следователь УВД по городу Сухум Астанда Касландзия.

Почерковедением она заинтересовалась еще со студенческой скамьи. Начала изучать энциклопедии и учебную литературу по теме. Оттачивала мастерство во время практики в следствии. Сегодня Астанда Касландзия профессионально занимается исследованием почерка, устанавливает диагностический и идентификационный характер письма.

По словам Астанды Касландзия, почерк человека задается еще в начале жизни, когда он только-только сталкивается с техникой письма.

© Фото: Unsplash Что написано пером

"Со временем, когда человек оттачивает технику, конечно же, почерк уже формируется основательно. И в течение всей жизни этот почерк остается. Незначительные коррективы, конечно же, будут появляться в течение жизни. Кардинальных же изменений не может быть. Меняется техника и скорость письма", — поясняет она.

Сегодня, когда люди стали больше пользоваться компьютерной техникой, ручное письмо отходит на второй план.

"Мы все больше и больше сталкиваемся с компьютерным письмом. И это, конечно, затрудняет установить психологический портрет человека, который можно с легкостью сделать при "ручном" письме", — отметила следователь.

Эксперт убеждена, что по почерку человека можно установить стопроцентный психологический портрет человека.

"По почерку человека можно много чего распознать. Во-первых, это психотип человека. Можно узнать, какой характер, собранный ли человек, как он будет относиться к жизненным ситуациям, к стрессам, какой он по отношению к другим людям и к самому себе. И тем более, если текст составлен по мысленному образу автора текста, который выражал свои мысли и свои чувства, то можно составить стопроцентный портрет", — сказала Касландзия.

По ее словам, если почерк неуверенный, то, скорее всего, автор также не уверен и в самом себе, в своих силах.

"Неуверенный почерк – такой, где все буквы не похожи друг на друга, одну и ту же букву автор может написать в разных вариациях. И такой человек не верит в свои силы", — пояснила следователь.

Если же почерк ровный и красивый, то автор очень собранный, любит красивую жизнь и старается делать все правильно.

"Однако в других случая нельзя следовать этой логике. Например, неразборчивый почерк не говорит о том, что в голове человека хаос. Просто автор некоторые моменты будет держать в себе, он не будет распространяться о своей жизни. Этот человек более находится в себе", — добавила Касландзия.

По мнению эксперта, идеальных подделок почерка, как и идеальных преступлений, не может быть.

"Не бывает идеальных преступлений, а подделка почерка – есть преступление. Всегда можно найти какой-нибудь нюанс для того, чтобы определить. Этим уже занимаются специалисты", — сказала она.

Касландзия отметила, что в Советское время, если ребенок писал левой рукой, то его обязательно переучивали. Однако так делать не стоит.

"Если у человека рабочая сторона левая, а не правая, то нельзя его переучивать. А любое изменение – изменение в первую очередь натуры человека. Как показывает практика, всегда у левши высокие умственные способности. Также левшу отличает от правши наклон почерка. У левши почерк более правонаклонный", — отметила следователь.

Ежегодно 23 января отмечается Международный день ручного письма, инициатором которого стала американская Ассоциация производителей пишущих принадлежностей. Цель праздника — напомнить всем об уникальности письма от руки и неповторимости почерка каждого человека.