Список Вовы Календжи: как осетин во время войны жизни спасал

В декабре 2017 года корреспонденту Sputnik читательница прислала снимок мужчины с фотографией в руках и попросила написать его историю. О том, кто был запечатлен в кадре и при каких обстоятельствах он был сделан, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Иногда случайный кадр становится единственным документом, который может рассказать о целом событии. Так вышло и с эпизодом спасения юноши, который во время грузино-абхазской войны случайно попал в объектив военного корреспондента Андрея Соловьева, который погиб в этот же день у Совмина. Этот фотоснимок знаком многим жителям Абхазии, а вот кто на нем запечатлен и при каких событиях, мало кому известно.

В декабре 2017 года корреспонденту Sputnik читательница прислала снимок, на котором был седой мужчина с этой фотографией в руках, и попросила написать его историю.

Установить личность героя было несложно. Однако встретиться лично с ним не удалось. За несколько дней до запланированного интервью пришла горькая весть – респондент внезапно ушел из жизни. Но беседа все же состоялась. Уже с его близкими друзьями за поминальной трапезой.

Ценою жизни

На фото, сделанном во время войны, запечатлен Владимир Календжи – осетин по происхождению, который вырос в Гудауте. Когда назрел грузино-абхазский конфликт, Владимир встал на защиту родной Абхазии. Герой прошел войну от начала до конца. Освобождал Гагру, Сухум.

По словам боевого товарища Лаврентия Базба, Календжи не любил много рассказывать о войне. Но историю фото все же удалось вытянуть из своего друга.

"Последний раз виделся с Вовой перед Новым годом у него дома, где я приметил кадр, сделанный во время войны. Тогда и спросил у него: "Вова, что это за фотография?". — Так он немного, но все же рассказал историю спасения семьи, о которой долгие годы молчал", — сказал Лаврентий Базба.

Снимок, как пояснил Лаврентий Базба, был сделан во время сентябрьского наступления, когда в Сухуме шли уличные бои.

"Я наступал со стороны гор, а Вова вместе с другими ребятами участвовал в уличных боях, и потому я не мог знать, что происходило в городе. Кадр был сделан, предположительно, на улице Кирова (ныне Аиааира). Горел многоквартирный дом", – пересказывает боевой товарищ.

В одной из квартир находились двое подростков и пожилая женщина. Это заметил Владимир Календжи, который, несмотря на то, что пули свистели со всех сторон, решил перебежать через улицу, войти в горящий дом и спасти людей.

"Вова понимал, что стратегической важности нет, но горели дети и женщина. И он не смог просто так их оставить в беде, даже если бы это обошлось ценою жизни, – характеризует друга Лаврентий Базба. – Сказал своему товарищу прикрыть, а сам полез под пули, перебежал улицу и залез в горящий дом".

Когда Владимир Календжи добежал до нужной квартиры языки пламени уже успели охватить весь дом. Долго не думая, боец сначала вывел девочку и пожилую женщину, а затем и парня, и этот момент засняла камера Андрея Соловьева.

Имена спасенных Владимир так и не узнал – времени на разговоры не было. Шла перестрелка, нужно было думать о том, как под пулю не угодить.

Это фото обошло Абхазию уже спустя много лет после войны. Все эти годы герой и не подозревал о том, что он попал в объектив. Когда Владимир все же увидел снимок, он распечатал фотографию и поставил у себя дома на память. Спасенную семью он так и не нашел.

© Sputnik Сария Кварацхелия Владимир Календжи

"Вова не знал, как зовут журналиста, который поймал кадр в момент спасения ребенка", — объяснил Лаврентий Базба.

Спасти офицера Базба

Как выяснилось в ходе разговора, Владимир Календжи спас не только семью в сухумском многоквартирном доме, но и самого Лаврентия Базба.

"За время войны Вова меня спасал дважды. В первый раз он спас, когда шла Гагрская операция. На Холодной речке шли бои. Я находился в одном из БМП, а группировка Вовы Календжи раньше нас разминировала мосты, чтобы мы могли проехать дальше к Псоу. Мы уже было немного расслабились, и тут сзади гранатометный снаряд прилетел прямо на нашу БМП. Двое убитых, я раненый. Потом все затихло. Я думал, если грузины подойдут к машине, то бросят гранату в люк и взорвут меня. Но через несколько минут услышал абхазскую речь. Подошли Вова и другие ребята. Вова меня вытащил из БМП, оттащил к медсестрам", – рассказал историю своего спасения ветеран.

Второй раз Владимир Календжи спас товарища, даже не подозревая об этом.

"После Гагрского наступления, когда я уже восстановился от ранения, мы встретились с Вовой. Тогда он мне подарил японский нож, которым пользуются разведывательные группы. И когда я находился на стратегическом возвышении Псху, я скатился по льдине, уже верно летел в обрыв, как выхватил нож и со всей силой воткнул в лед. Я перестал скользить вниз. Ребята сверху сбросили веревку, и так я спасся от гибели благодаря ножу Вовы", — вспомнил Лаврентий Базба.