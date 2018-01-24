На сайте общественного объединения "Русское общество Абхазии" посетители могут найти различную информацию об организации и о том, какую помощь оказывает правительство России своим соотечественникам в Абхазии.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. "Русское общество Абхазии" запустило свой сайт, сказал в интервью Sputnik Абхазия руководитель организации Роман Рязанцев.

"Мы надеемся, что с помощью сайта наше русскоязычное население сможет быть в курсе нашей деятельности. На сайте опубликованы уставные, регистрационные документы, есть раздел, где представлена наша публичная отчетность, бухгалтерский и ревизионный отчет", — добавил он.

Кроме того, посетители сайта могут найти раздел "Соотечественники", сообщил Рязанцев.

"Там рассказывается о том, кто является российскими соотечественниками, какие российские государственные программы существуют в Абхазии. Рассказано также о программе добровольного переселения российских соотечественников на историческую родину в Россию", — заметил он.

Рязанцев выразил надежду на то, что открытие сайта будет способствовать решению вопросов, которые есть у русских в Абхазии. Помимо всего прочего, на сайте есть форма бланка для вступления в "Русское общество Абхазии".

"У нас также предусмотрена обратная связь с посетителями сайта, мы планируем ее запустить в форме общественной приемной в разделе "Контакты", — добавил он.

По словам Романа Рязанцева люди обращаются в организацию с различными вопросами. Среди них есть и граждане России, интересующиеся тем, какая поддержка им может быть оказана в республике.