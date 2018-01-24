Ученые выяснили "прайс" работорговцев на Кавказе

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Архивная рукопись — это административная переписка, в которой указано сколько стоил живой товар, рассказал Sputnik профессор, сотрудник Международного центра фундаментальных и прикладных исследований Александр Черкасов.

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Ученый подчеркнул, что речь идет не о махаджирах, а именно о рабах. По его словам, в списках абазины (считается одним народом с абхазами – ред.) и черкесы.

"За одного раба давали условно годовое жалование офицера. Можно составить представление в перерасчете на рубли, доллары или коров, например. В сельском хозяйстве коровы были своего рода мерой для торговли. В документе размещали непосредственно информацию, сколько люди находились в рабстве, прежде чем их продали. Их возраст, национальность. Там же фигурировали русские пленники — когда были захвачены, сколько лет в рабстве провели тоже очень важно, — сказал Александр Черкасов. — Контрабандная торговля в условиях Кавказской войны была сопряжена с опасностями для купцов, потому что судно могло быть экспроприировано. Есть данные, что купцы топили живой товар, чтобы его не показывать. Когда была опасность, что судно догонят и перехватят, рабов топили и на этом вопрос решался".

По его словам, рукопись для ученых интересна тем, что с такими детальными сведениями об этом явлении они столкнулись впервые.

"Раньше детализации по именам, возрасту детей — не было ни в периодике, ни в научном описании. Есть упоминание, что больше двадцати турецких купеческих кораблей было захвачено с живым товаром на борту. Демографическая статистика — сколько человеку было лет, национальность, откуда он был взят – этого не было. Там же определили, кому принадлежали рабы на судне, — отметил российский ученый. — Я других документов, аналогов вообще не видел. Их практически, нет на самом деле. Потому что пленники все время бежали разумеется. Были случаи даже, когда с территории Абхазии негр убежал на русскую сторону. Зафиксированных нами таких случаев было два. Один в Черкессию прибежал, другой непосредственно к русской администрации".

Черкасов сообщил, что готовится фундаментальный труд — сборник документов, подобный тому, который был издан в 2016 году по Джигетии.