Гвинджия о санкциях США: очевидно, что это элемент ведения войны

СУХУМ, 25 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Очевидно, что санкционная политика США – это элемент ведения войны, когда противник пытается нанести экономический ущерб оппоненту, используя любые методы, сказал в интервью Sputnik эксперт в международных отношениях Максим Гвинджия, комментируя итоги опроса, проведенного в рамках проекта Sputnik.Мнения компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik.

© Sputnik. Джина Мун Политолог о санкциях США: европейцы не хотят терять российский рынок

По итогам опроса, большинство французов (65%) и немцев (61%) считают неприемлемыми американские санкции против европейских компаний, участвующих в газовых проектах с Россией. Такого же мнения придерживается почти половина жителей Великобритании 47% и 37% жителей Польши.

"Итоги опроса не удивляют. Надо вернуться к началу периода санкционной войны Запада против России. Вы помните негативную реакцию многих сельскохозяйственных центров в Европе, в частности, в Италии, Франции, Польше, когда Россия в ответ на санкции перестала разрешать доступ европейских товаров на российский рынок", — добавил он.

Максим Гвинджия сказал, что и тогда большинство европейцев высказывалось против санкций, и, помимо сельскохозяйственных производителей, против санкций выступали и большие политические фигуры.

"Почему вопрос санкций в отношении европейских компаний, работающих с Россией в газовой сфере, вызывает такое же негативное отношение? Потому что это прямой ущерб европейской экономике, европейским интересам. Очевидно, что в Европе очень много здравомыслящих людей, которые понимают, что такая политика США по отношению к России – это прямая угроза не только российской, но и европейской экономике", — сказал Гвинджия.

14% респондентов во Франции, 20% и 21% опрошенных в Германии и Великобритании соответственно, а также 39% поляков считают, что санкции США приемлемы, даже если они в ущерб европейским компаниям.

Во Франции и Германии среди противников санкций оказалось больше мужчин. При этом во всех странах, где проводился опрос, респонденты с высшим образованием чаще высказывались против ограничений.

Приверженцы правых взглядов во Франции, левых – в Польше, а также сторонники либеральных демократов в Великобритании более склонны считать американские санкции неприемлемыми.

Опрос был проведен с 20 по 27 сентября старейшей французской компанией, занимающейся изучением общественного мнения, IFop. В нем участвовали 3228 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.