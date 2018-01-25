18:27 25 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Максим Гвинджия

Гвинджия о санкциях США: очевидно, что это элемент ведения войны

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
5010

Эксперт в международных отношениях Максим Гвинджия прокомментировал итоги опроса, проведенного французской компанией IFop, относительно того насколько приемлема санкционная политика США в отношении европейских партнеров.

СУХУМ, 25 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Очевидно, что санкционная политика США – это элемент ведения войны, когда противник пытается нанести экономический ущерб оппоненту, используя любые методы, сказал в интервью Sputnik эксперт в международных отношениях Максим Гвинджия, комментируя итоги опроса, проведенного в рамках проекта Sputnik.Мнения компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik.

Флаг США
© Sputnik. Джина Мун
Политолог о санкциях США: европейцы не хотят терять российский рынок

По итогам опроса, большинство французов (65%) и немцев (61%) считают неприемлемыми американские санкции против европейских компаний, участвующих в газовых проектах с Россией. Такого же мнения придерживается почти половина жителей Великобритании 47% и 37% жителей Польши.

"Итоги опроса не удивляют. Надо вернуться к началу периода санкционной войны Запада против России. Вы помните негативную реакцию многих сельскохозяйственных центров в Европе, в частности, в Италии, Франции, Польше, когда Россия в ответ на санкции перестала разрешать доступ европейских товаров на российский рынок", — добавил он.

Максим Гвинджия сказал, что и тогда большинство европейцев высказывалось против санкций, и, помимо сельскохозяйственных производителей, против санкций выступали и большие политические фигуры.

"Почему вопрос санкций в отношении европейских компаний, работающих с Россией в газовой сфере, вызывает такое же негативное отношение? Потому что это прямой ущерб европейской экономике, европейским интересам. Очевидно, что в Европе очень много здравомыслящих людей, которые понимают, что такая политика США по отношению к России – это прямая угроза не только российской, но и европейской экономике", — сказал Гвинджия.

14% респондентов во Франции, 20% и 21% опрошенных в Германии и Великобритании соответственно, а также 39% поляков считают, что санкции США приемлемы, даже если они в ущерб европейским компаниям.

Городская жизнь
CC0
Европейцы считают новые санкции США против их компаний неприемлемыми

Во Франции и Германии среди противников санкций оказалось больше мужчин. При этом во всех странах, где проводился опрос, респонденты с высшим образованием чаще высказывались против ограничений.

Приверженцы правых взглядов во Франции, левых – в Польше, а также сторонники либеральных демократов в Великобритании более склонны считать американские санкции неприемлемыми.

Опрос был проведен с 20 по 27 сентября старейшей французской компанией, занимающейся изучением общественного мнения, IFop. В нем участвовали 3228 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Репетиция парада
    Вместе мы – сила!

    Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в ВС РФ.

  • Азербайджанский гипнотизер Иса Багиров
    Под гипнозом

    Азербайджанский гипнотизер Иса Багиров будет погружать в транс российских знаменитостей в новом шоу на Первом канале.

  • Американский солдат с флагом
    Под давлением

    Давление США на разные страны, в том числе Армению, будет усиливаться, сказал Sputnik Армения глава Ереванского геополитического клуба Арман Бошян.

  • Салон пасажирского автобуса
    Замерзшие на трассе

    Автобус с 22 гражданами Кыргызстана, следовавший из Джалал-Абада в Москву, замерз на трассе в Акмолинской области Казахстана.

  • Школьники на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Морозные каникулы

    Министерство образования и науки Кыргызстан объявило незапланированные каникулы для школьников из-за ожидаемого резкого понижения температуры воздуха.

  • Корова, архивное фото
    Жадина-говядина

    Корова, которую должны были пустить на убой, сбежала из польской деревни и прибилась к стаду зубров в Беловежской пуще.

  • Флаг Латвии на здании Сейма
    Рижский сувенир

    Два шведских туриста в Риге сняли флаг Латвии, вывешенный на доме, и отправились с ним в местный McDonald’s – иностранцев оштрафовали.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    О чем она говорит?

    Бывший глава литовского МИДа считает, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент должна говорить об экономике Литвы, а не о "российской угрозе".

  • Открытие офиса связи НАТО в Кишиневе
    НАТО не пройдет!

    Количество сторонников идеи вступления Молдовы в НАТО снижается, - показал опрос социологов: "за" - всего 19,4% населения.

  • Глава центра стратегических исследований Таджикистана бывший министр иностранных дел Холикназаров Худоберди
    Два подхода

    Об отличиях во взаимодействии Таджикистана с Россией и Китаем рассказал директор Центра стратегических исследований при президенте Худоберди Холикназаров.

  • Ведущий стеклотарный завод Узбекистана в системе винодельческого холдинга – АО Асл ойна
    Круговорот стеклотары

    Узбекистан планирует запретить использование оборотной тары – разрешат ею пользоваться только компании Coca-Cola.

  • Статуя богини правосудия Фемиды с весами
    Безотцовщина

    Суд в Эстонии удовлетворил ходатайство двух женщин, заключивших договор о совместном проживании, о внутрисемейном усыновлении ребенка.

  • Репетиция парада
    Вместе мы – сила!

    Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в ВС РФ.

  • Азербайджанский гипнотизер Иса Багиров
    Под гипнозом

    Азербайджанский гипнотизер Иса Багиров будет погружать в транс российских знаменитостей в новом шоу на Первом канале.

  • Американский солдат с флагом
    Под давлением

    Давление США на разные страны, в том числе Армению, будет усиливаться, сказал Sputnik Армения глава Ереванского геополитического клуба Арман Бошян.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Актер и поэт Владимир Высоцкий (1938-1980) с гитарой на фоне афиш с репертуаром Театра на Таганке.
Вспоминая Высоцкого: архивные фото
Один день финалистки «Ты супер! Танцы»: Милена Тачулия в школе и дома
Один день финалистки "Ты супер! Танцы": Милена Тачулия в школе и дома
Как получить кредит по карте Апра
Легко и просто: как получить кредит по карте "Апра"

Соцсети

Sputnikabkhazia