Детей эвакуировали в сухумской школе №10 из-за пожара

Сообщение о возгорании в сухумской школе № 10 в Министерство по чрезвычайным ситуациям поступило в 11.02 в четверг 25 января.

СУХУМ, 25 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Из-за возгорания в крыле сухумской школы №10 были эвакуированы дети, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

"Возгорание произошло на втором этаже здания, загорелся кабель в электрощите. Было сильное задымление, огонь добрался до чердачного помещения. Прибывшие сотрудники МЧС в течение десяти минут локализовали пожар", — говорится в сообщении МЧС.

© Фото: МЧС Абхазии Возгорание в 10-ой школе

В результате возгорания никто не пострадал, отметили в МЧС республики. Как сообщает пресс-служба ведомства, пожар мог возникнуть из-за усилившейся нагрузки на электросети в связи с похолоданием.