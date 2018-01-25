Детей эвакуировали в сухумской школе №10 из-за пожара

СУХУМ, 25 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Из-за возгорания в крыле сухумской школы №10 были эвакуированы дети, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.
"Возгорание произошло на втором этаже здания, загорелся кабель в электрощите. Было сильное задымление, огонь добрался до чердачного помещения. Прибывшие сотрудники МЧС в течение десяти минут локализовали пожар", — говорится в сообщении МЧС.
В результате возгорания никто не пострадал, отметили в МЧС республики. Как сообщает пресс-служба ведомства, пожар мог возникнуть из-за усилившейся нагрузки на электросети в связи с похолоданием.