Проездом и не только: Владимир Высоцкий в Абхазии

Сария Кварацхелия, Sputnik.

Владимир Высоцкий бывал в Сухуме так часто, что всех его визитов не вспомнят даже близкие друзья и знакомые.

Как пишут на сайте творчества Высоцкого, большинство приездов поэта в столицу Абхазии было связано с черноморскими круизами на теплоходах. А начиная с 1968 года, Высоцкий почти ежегодно бывал гостем судов, которые ходили по Крымско-Кавказской линии и регулярно заходили в Сухум.

© Sputnik. Мирослав Муразов Семь фактов из жизни Владимира Высоцкого

Однако в Абхазии больше всего запомнили визиты Высоцкого с 1971 по 1973 годы.

Лев Левитас вспоминает, что летом 1971 года Высоцкий приехал в Абхазию с Мариной Влади на теплоходе "Шота Руставели". Тогда поэт в основном находился на корабле, изредка выходил пообедать или поужинать в кафе, а вечерами давал на корабле концерты.

В 1972 году Высоцкий также прибыл в Сухум на корабле. Он вместе с Мариной Влади и Павлом Гурджи обедал на набережной в кафе "Нартаа", которое существует до сих пор и пользуется популярностью у поклонников национальной абхазской кухни.

Концерт в Синопе

В 1972 году Высоцкий дал в Абхазии концерт, который он заранее не планировал. О концерте в Сухумском физико-техническом институте рассказала бывшая сотрудница научного учреждения Маргарита Селиванова.

"Выступление началось с небольшим опозданием, ждали Высоцкого, – вспоминает Селиванова. — Он вышел молодой, красивый, невысокого роста, на нем был кожаный пиджак, который он снял и повесил на стул. Он поприветствовал нас, сказал, что очень рад находиться в Абхазии. По ходу концерта у него очень часто рвались струны, с таким желанием и отдачей выступал Высоцкий".

Журналист Элеонора Гилоян, автор программ и лекций на тему: "Высоцкий и Абхазия", рассказывала Sputnik, что все началось со съемок фильма "Хороший плохой человек" по повести Чехова "Дуэль", в котором Владимир Высоцкий играл главную роль.

© Sputnik. Галина Кмит Шаль Марины Влади и стихи Высоцкого об Абхазии

По свидетельству журналистки, съемочная группа приехала доснимать в Абхазию некоторые эпизоды (большая часть фильма снята в Крыму) и столкнулась с проблемой. Гостиница "Гагрипш", в которой должны были жить актеры, была занята. Номера отдали группе грузинского фильма "Похищение луны". И тогда житель Гагры Григорий Чепия пригласил актеров пожить у себя дома. Это общение переросло в многолетнюю дружбу. В семье Чепия хранится шаль, подаренная Мариной Влади, и гитара, на которой играл Высоцкий во время приездов.

"Семья Чепия для Высоцкого стала родной, – сказала Гилоян. — Валерий Перевозчиков в книге "Ну здравствуй, это я" приводит письмо Высоцкого в Гагру 1974 года: "Дорогие дядя Гриша и тетя Люба, пишет я, ваш пятый сын. Я уже полностью в работе, был в Ташкенте и Алма-Ате. Марина во Франции, передает вам привет. Я прошу вас взять к себе в дом, то есть просто поселить к себе мать Севы Абдулова, которого дядя Гриша напоил чачей. Она хочет отдохнуть, ее зовут Елизавета Моисеевна. Она замечательная, и для меня просто как родная мать. Если ей у вас будет хорошо, я буду очень рад. Думаю, что вы тоже ее полюбите. Привет детям, обнимаю вас, помню вашу доброту. До встречи, Володя Высоцкий".

Владимир Высоцкий в Абхазии © Фото: Архив

Владимир Высоцкий в Абхазии © Фото: Архив

Владимир Высоцкий в Абхазии © Фото: Архив

Владимир Высоцкий в Абхазии © Фото: Архив 1 / 4 © Фото: Архив Владимир Высоцкий в Абхазии

Стихи в и об Абхазии

Есть растиражированное в Абхазии стихотворение "Знакомым в Гагре", авторство которого приписывают Высоцкому. Так это или нет, установить точно не удалось, но вот его короткий текст.

Такое творится!

Вы перегружены тоской, видать.

Тут до жемчужины рукой подать —

До озера Рица.

Элеонора Гилоян, ссылаясь на свидетельство Виктора Суходрева, личного переводчика Брежнева и друга Высоцкого, утверждает, что в 1973 году в Пицунде Высоцкий написал песню "Штормит весь вечер, и пока…".

А ветер снова в гребни бьет

И гривы пенные ерошит.

Волна барьера не возьмет, —

Ей кто-то ноги подсечет —

И рухнет взмыленная лошадь.