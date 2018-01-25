Алису Бигвава выдвинули на пост cудьи Конституционного суда Абхазии

СУХУМ, 25 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кандидатуру Алисы Бигвава рассмотрит Парламент Абхазии в качестве пятого судьи Конституционного суда Абхазии, сказал в интервью Sputnik депутат Левон Галустян в четверг 25 января.

"Президент направил на рассмотрение в Парламент кандидатуру Алисы Зурабовны Бигвава на должность судьи Конституционного суда Абхазии. Вчера состоялось заседание парламентского комитета, данная кандидатура была поддержана и в соответствии с регламентом выносится на сессию. Процедура предусматривает тайное голосование, в результате которого определится пятый член Конституционного суда, или же нет", — добавил он.

Изначально в письме, которое было направлено на имя президента Абхазии, была фамилия и другого кандидата – Зураба Агумава.

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"Однако Зураб Михайлович Агумава взял самоотвод", — сказал депутат Парламента.

Алиса Бигвава – старший помощник Генерального прокурора Республики Абхазия по особым поручениям, Государственный советник юстиции 3 класса.

Ранее Парламент страны утвердил на должность судей Конституционного суда Людмилу Ходжашвили, Рауля Пантия, Диану Пилия, Нурия Тания.

30 апреля 2014 года в Конституцию Республики Абхазия были внесены поправки, предусматривающие учреждение Конституционного суда. До этого функции конституционного контроля находились в компетенции Верховного суда Абхазии.

В соответствии с законодательством Абхазии судьи Конституционного суда должны быть не моложе 40 лет и иметь 15-летний опыт работы. Судьи Конституционного суда утверждаются Парламентом по представлению президента сроком на 15 лет.