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Погода в Абхазии: облачная пятница, без осадков

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (582)
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В пятницу территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием юго-западной окраины Сибирского антициклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 25 янв – Sputnik. В пятницу 26 января в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый, 1-3 метра в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2˚С  до +7˚С, днем от +6˚С  до +11˚С.

Температура морской воды +10˚С.

Волнение морской воды умеренное, два балла.

Относительная влажность воздуха высокая, 70 —90 %.

В столице ожидается переменная облачность без осадков.

Температура воздуха ночью +4˚С,  днем +16˚С.

В столице Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью + 4˚С, днем  +9°С.

Темы:
Погода в Абхазии (582)



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