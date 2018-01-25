Погода в Абхазии: облачная пятница, без осадков

В пятницу территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием юго-западной окраины Сибирского антициклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 25 янв – Sputnik. В пятницу 26 января в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый, 1-3 метра в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2˚С до +7˚С, днем от +6˚С до +11˚С.

Температура морской воды +10˚С.

Волнение морской воды умеренное, два балла.

Относительная влажность воздуха высокая, 70 —90 %.

В столице ожидается переменная облачность без осадков.

Температура воздуха ночью +4˚С, днем +16˚С.

В столице Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью + 4˚С, днем +9°С.