Погода в Абхазии: облачная пятница, без осадков

СУХУМ, 25 янв – Sputnik. В пятницу 26 января в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый, 1-3 метра в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2˚С до +7˚С, днем от +6˚С до +11˚С.
Температура морской воды +10˚С.
Волнение морской воды умеренное, два балла.
Относительная влажность воздуха высокая, 70 —90 %.
В столице ожидается переменная облачность без осадков.
Температура воздуха ночью +4˚С, днем +16˚С.
В столице Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью + 4˚С, днем +9°С.