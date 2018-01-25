"Черноморэнерго" о веерных отключениях: зависит от переговоров с Россией

СУХУМ, 25 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Будет ли использована система веерных отключений в Абхазии, зависит от переговоров правительства Абхазии с Российской Федерацией, сказал в интервью Sputnik Абхазия начальник пресс-службы РУП "Черноморэнерго" Саид Барганджия.

График веерных отключений, попавший в сеть – это один из вариантов реагирования на форс-мажорные ситуации, отметил он.

"На данный момент в рамках межправительственного взаимодействия Российской Федерации и Республики Абхазия идут переговоры о том, чтобы компенсировать тот дефицит электроэнергии, который мы испытываем в зимний период. Идут переговоры, и мы надеемся на результативное их завершение", — заявили в "Черноморэнерго".

Саид Барганджия напомнил, что РУП "Черноморэнерго" не раз заявляло о том, что ежегодно растет потребление электроэнергии в Абхазии.

"Наиболее сложный период для нашей энергетики – это зима, когда больше всего потребляется электроэнергии", — подчеркнул Барганджия.

Для того чтобы эффективно реагировать на возможные форс-мажорные ситуации, специалисты "Черноморэнерго" разрабатывают различные графики веерных отключений электричества.