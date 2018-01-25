Вице-премьер правительства Абхазии Беслан Эшба подал в отставку

СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Информацию о том, что вице-премьер правительства Абхазии Беслан Эшба подал заявление об отставке по собственному желанию, подтвердила начальник Управления информации государственного протокола Кабинета Министров Абхазии Эльза Чанба.

Беслан Эшба родился 23 декабря 1967 года. В 1992 году окончил Государственный институт сельского хозяйства (ГИСХ) в Сухуме. По специальности инженер-технолог. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов был в составе Службы охраны высших органов государственной власти и должностных лиц Абхазии.

Участвовал в Кодорской операции 2008 года в должности заместителя командира 4-ой Сухумской бригады. С 1994 по 1995 по поручению президента Абхазии Владислава Ардзинба возглавлял "Фонд Возрождения Абхазии" в Москве, занимался гуманитарными поставками в республику.

С февраля 1996 по февраль 1999 года был советником президента Абхазии по экономическим вопросам. С 1999 по 2005 годы возглавлял Госкомпанию "Абхазтоп". С 2007 по 2010 год — председатель банка "Универсал-банк".

С 30 апреля 2013 года по июнь 2014 года был вице-премьером Республики Абхазия.

С августа 2015 по август 2016 руководил РОО “Апсадгьыл”.

12 августа 2016 года во второй раз был назначен на должность вице-премьера Республики Абхазия.