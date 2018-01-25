25 января 1993 года: рассказ водителя "с того света"

Рассказ водителя Абхазского госдрамтеатра Виталия Габуния из публикации "Выходец с того света" под рубрикой "Война в лицах" в газете "Республика Абхазия":

"…Вывез я семью в Гудауту, хожу тут, думаю: к какой бы команде пристроиться. Но оружия-то нет. К двустволке патроны кончились, я ее дома оставил. Тут в начале ноября прошел разговор, что наши идут на Сухум. Собрались мы с двумя ребятами — и в Эшеру. Ну, что у меня было? Две гранаты были и нож. А автомат, думаю, в бою добуду. Приехали мы в Эшеру, туда ткнулись, сюда… Потом я их как-то потерял и вернулся в Гудауту, но что-то на сердце не спокойно было. Нет, думаю, надо ехать. И снова в Эшеру. Подхожу к ребятам: так, мол, и так, возьмите меня с собой. Не думайте, мол, что я не обстрелянный, я на Гагру ходил…", – написано в архивном номере.

Поговорили, и вроде уже берут, но тут грузины начинают "Градом" бить или минометы там были…, делился воспоминаниями Габуния.

"Сперва меня контузило. В глазах потемнело… потом очнулся и вижу: все вокруг согнулись буквой "г" — наверное, каждый ищет, где спрятаться. И еще вижу какой-то черный дым и слышу звук: как будто ладонью по кузову легковушки бьют. И – отключаюсь. Потом один там рядом был, не знаю уж, правду говорит или нет, рассказал, что мое тело билось на земле, вот как у курицы, которой отрезали голову. Это значит, когда меня осколками шарахнуло… А потом, говорят, я очутился в морге. Ну, сам-то я этого ничего не помню. Думали, что я уже на том свете. Но, когда старушка, работница морга, перебирала тела, которые в тот день доставляли, она обратила внимание, что я вроде еще живой, и побежала, врачам сказала. Она потом мне сама рассказывала", – говорится в архивном номере газеты "Республика Абхазия".

Габуния сделали операцию. Вытащили четыре осколка. Самый крупный был в области пупка, два осколка пришлось оставить в нем.

"Что меня спасло – так это мое здоровье. Я же не пью, физкультурой всегда занимался. Отлежался в больнице, получил военное обмундирование и думаю: все же в освобождение Абхазии я свой вклад обязательно внесу. Вот только думаю о тех, кто потом на готовенькое сюда приедет, а сейчас где-то прячется. Я не я буду, если, скажем, в какой-нибудь очереди вместе с ними буду стоять. Заранее говорю, что без очереди полезу, потому что будет несправедливо – нам с ними в одной очереди стоять", – написано в публикации "Выходец с того света".

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