Узнай песню Владимира Высоцкого

80 лет назад родился легендарный автор и исполнитель своих песен Владимир Высоцкий. Sputnik Абхазия собрал самые знаменитые песни Высоцкого. Проверь, насколько хорошо ты их знаешь.
Официальный визит правительственной делегации Абхазии в дружественную Республику Науру продлится с 25 января по 4 февраля.
Главный тренер национальной сборной по футболу Джума Кварацхелия был избран 25 января 2017 года президентом Федерации футбола Абхазии (ФФА).
Список российских спортсменов, которые представят Россию на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, опубликовали на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).
Техподдержка сайта "Вконтакте" отключила осетинскую версию по причине незавершенности перевода.
В Азербайджане появится аналог киножурнала "Ералаш" – его авторами станут воспитанники Гимназии искусств при Национальной консерватории.
Российские военнослужащие базы ЮВО в Армении на занятиях по "экстремальному" вождению бронетехники успешно преодолели все горные препятствия.
Учетную регистрацию в Нацбанке Казахстана прошли 65 коллекторских агентств, их список можно найти на официальном сайте регулятора.
Меценат подарил Иссык-Кульской областной объединенной больнице реанимобиль и делает это уже не первый раз.
Обвиняемый в шпионаже на Украине гражданин Беларуси подал жалобу на действия украинских правоохранителей в ООН и другие международные структуры.
Европейцы признали антироссийские санкции США негодным инструментом, который не работает, но Латвия продолжает упрямиться.
"Лаборатория Касперского" продолжит диалог с властями Литвы после того, как они запретили госструктурам использовать продукцию компании.
Премьер-министр Молдовы Павел Филип прокомментировал заявление депутатов Госдумы о недопустимости дискриминации российских СМИ в республике.
В Таджикистане ожидаются морозы и обильные снегопады – их принесет холодный арктический воздух сибирского происхождения.
В Узбекистане все-таки появятся отдельные паспорта для выезда за границу – их начнут выдавать с января будущего года, а выездные стикеры отменят.
По мнению экономиста Леонида Цингиссера, локальный кризис в экономике Эстонии может быть страшнее глобального.
Техподдержка сайта "Вконтакте" отключила осетинскую версию по причине незавершенности перевода.
В Азербайджане появится аналог киножурнала "Ералаш" – его авторами станут воспитанники Гимназии искусств при Национальной консерватории.
Российские военнослужащие базы ЮВО в Армении на занятиях по "экстремальному" вождению бронетехники успешно преодолели все горные препятствия.