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Лауреат Государственной премии, актер театра и кино Владимир Высоцкий

Узнай песню Владимира Высоцкого

© Sputnik. Галина Кмит
В Абхазии
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Sputnik Игротека (83)
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80 лет назад родился легендарный автор и исполнитель своих песен Владимир Высоцкий. Sputnik Абхазия собрал самые знаменитые песни Высоцкого. Проверь, насколько хорошо ты их знаешь.

Темы:
Sputnik Игротека (83)



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Актер и поэт Владимир Высоцкий (1938-1980) с гитарой на фоне афиш с репертуаром Театра на Таганке.
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